Що відомо про роман

Першу книжку видавництва ексклюзивно поширюватиме мережа "Книгарня "Є". Передзамовлення стартувало 19 листопада, а поява видання на полицях книгарень запланована на грудень.

Як розповіла головна редакторка BOOKSETTER Ольга Кашпор, видавництво прагне працювати з історіями, які не лише розважають, а й допомагають читачам краще зрозуміти себе.

Саме такою вона вважає книжку Ільдіко фон Кюрті, яка поєднує гумор, самоіронію та розмову про особисті переживання.

Коли вперше вийшов роман

Роман "Тариф на чекання" вийшов у Німеччині 1999 року та став дебютною книжкою письменниці. Видання потрапило до списків бестселерів SPIEGEL, а його загальний наклад сягнув приблизно двох мільйонів примірників.

У 2001 році за мотивами твору також зняли фільм.

У центрі історії - 30-річна Кора, яка після знайомства з чоловіком своєї мрії опиняється в очікуванні його дзвінка. Через кумедні ситуації та іронічні спостереження за повсякденним життям авторка розповідає про побачення, романтичні стосунки, невпевненість у собі, суспільні очікування та пошук власної ідентичності.

"Тариф на чекання" (фото надано видавництвом)

Амбасадоркою українського видання стала ведуча та акторка Людмила Барбір. Вона зазначила, що історія порушує теми, знайомі багатьом жінкам: порівняння себе з іншими, прагнення відповідати певним очікуванням, правила сучасних побачень і прийняття власного "я".

Залучення відомих українців до промокампаній перекладної літератури стане однією з особливостей роботи BOOKSETTER. Кожне таке видання матиме власного амбасадора, який допомагатиме знайомити аудиторію з книжкою та привертати увагу до її тем.

Український переклад роману підготувала Оксана Щур, а над дизайном обкладинки працювала Марта Лешак.