В Украине покажут фильм с Антонио Бандерасом о звездном шеф-поваре и ведущем

В центре фильма - 19-летний Энтони Бурден, приезжающий в Провинстаун, штат Массачусетс. После того, как он не получает писательскую стипендию, Бурдену приходится искать работу. Так он оказывается на кухне ресторана, где знакомится с опытным шеф-поваром – его играет Антонио Бандерас.

Это лето становится для будущего гения временем взросления, любви и поиска своего пути. Именно здесь Бурден начинает серьезно овладевать кухней и постепенно понимает, что нашел дело, которое может определить его дальнейшую жизнь.

Роль молодого Бурдена исполнил Доминик Сесса, известный по фильму "Оставшиеся". Вместе с ним в ленте снялись Эмилия Джонс, Лео Вудалл и Антонио Бандерас, играющий наставника главного героя.

Фото из фильма "Тони" (фото: Adastra Cinema)

В то же время создатели не пытаются рассказать всю биографию Бурдена. "Тони" сосредотачивается на одном периоде его жизни – моменте, когда формировались его характер, взгляды и отношение к профессии. По словам Бандераса, фильм действительно не столько о кухне и кулинарных техниках, сколько о личности Бурдена и отношениях с человеком, который помог ему сделать первый шаг в профессиональное будущее.

Режиссером фильма стал канадский режиссер Мэтт Джонсон, известный фильмом BlackBerry.

Энтони Бурден стал всемирно известен благодаря своим книгам и телепроектам "Без брони" и "Неизвестные части света". Он путешествовал по миру, исследовал локальную кухню и через еду рассказывал о культурах и людях. Среди героев его программ были Барак Обама, Гордон Рамзи, Эрик Рипер и Игги Поп.

Семья Бурдена поддержала создание фильма, отметив, что это не классическая биографическая лента, пытающаяся охватить всю жизнь знаменитого шефа. Создатели сосредоточились в его начале – моменте, когда только формировался человек, которого впоследствии будет знать весь мир.

"Тони" выйдет в украинский прокат летом 2026 года.