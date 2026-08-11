В Україні покажуть фільм з Антоніо Бандерасом про зіркового шеф-кухаря та ведучого

У центрі фільму - 19-річний Ентоні Бурден, який приїжджає до Провінстауна, штат Массачусетс. Після того як він не отримує письменницьку стипендію, Бурдену доводиться шукати роботу. Так він опиняється на кухні ресторану, де знайомиться з досвідченим шеф-кухарем - його грає Антоніо Бандерас.

Це літо стає для майбутнього генія часом дорослішання, кохання та пошуку власного шляху. Саме тут Бурден починає серйозно опановувати кухню і поступово розуміє, що знайшов справу, яка може визначити його подальше життя.

Роль молодого Бурдена виконав Домінік Сесса, відомий за фільмом "Залишенці". Разом із ним у стрічці знялися Емілія Джонс, Лео Вудалл та Антоніо Бандерас, який грає наставника головного героя.

Кадри з фільму "Тоні" (фото: Adastra Cinema)

Водночас творці не намагаються розповісти всю біографію Бурдена. "Тоні" зосереджується на одному періоді його життя - моменті, коли формувалися його характер, погляди та ставлення до професії. За словами Бандераса, фільм насправді не стільки про кухню та кулінарні техніки, скільки про особистість Бурдена й стосунки з людиною, яка допомогла йому зробити перший крок у професійне майбутнє.

Режисером стрічки став канадський режисер Метт Джонсон, відомий фільмом BlackBerry.

Ентоні Бурден став всесвітньо відомим завдяки своїм книгам і телепроєктам "Без броні" та "Невідомі частини світу". Він подорожував світом, досліджував локальну кухню і через їжу розповідав про культури та людей. Серед героїв його програм були Барак Обама, Гордон Рамзі, Ерік Ріпер та Іґґі Поп.

Родина Бурдена підтримала створення фільму, наголосивши, що це не класична біографічна стрічка, яка намагається охопити все життя знаменитого шефа. Творці зосередилися на його початку - моменті, коли тільки формувався чоловік, якого згодом знатиме весь світ.

"Тоні" вийде в український прокат влітку 2026 року.