"Трансформеры" возвращаются: что известно о 8-м фильме
Стивен Спилберг снова активно присоединится к работе над франшизой "Трансформеры". На фоне разработки восьмого игрового фильма режиссер получил гораздо большую творческую роль, чем исполнительный продюсер.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Entertainment Weekly, Спилберг станет исполнительным продюсером "Трансформеров 8" и вместе с многолетним продюсером Лоренцо ди Бонавентурой будет контролировать все творческие аспекты будущей ленты.
Новый фильм будет напоминать ранние части
По замыслу авторов, новый фильм должен по атмосфере напоминать ранние части серии, к которым Спилберг был особенно вовлечен.
Подобную роль режиссер уже исполнял во время работы над первыми двумя фильмами - "Трансформерами" 2007 года и "Трансформерами: Месть павших" в 2009-м. Спилберг был исполнительным продюсером всех семи предыдущих игровых лент франшизы.
Пока режиссера восьмых "Трансформеров" официально не назначили. Майкл Бэй ведет ранние переговоры по возвращению к франшизе.
Если стороны договорятся, это станет первой режиссерской работой в серии после "Трансформеров: Последнего рыцаря" 2017 года. Роль Бея в новом проекте пока не определена.
Одного главного героя не будет
При этом одного из главных актеров оригинальной трилогии в новом фильме точно не будет. Шайа ЛаБаф, сыгравший Сэма Витвики в первых трех частях, к франшизе не вернется. Переговоры по другим актерам находятся на ранней стадии.
Сценарий восьмого фильма пишет Джейсон Фукс, известный за работой над "Аргайлом" и сериалом "Оно: Добро пожаловать в Дерри".
События новой ленты будут разворачиваться в современности, тогда как детали сюжета пока держат в тайне.
В продюсерскую команду, кроме Спилберга и Бонавентуры, войдут Марк Вахрадиан, Дон Мерфи, Том ДеСанто и Hasbro.
За годы существования серия "Трансформеры" стала одной из самых успешных франшиз Paramount - семь предыдущих фильмов вместе собрали более 5,4 миллиарда долларов в мировом прокате.