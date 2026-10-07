"Трансформери" повертаються: що відомо про 8-й фільм

Новий фільм буде нагадувати ранні частини

За задумом авторів, новий фільм має за атмосферою нагадувати ранні частини серії, до яких Спілберг був особливо залучений.

Подібну роль режисер уже виконував під час роботи над першими двома фільмами - "Трансформерами" 2007 року та "Трансформерами: Помста полеглих" 2009-го. Водночас Спілберг був виконавчим продюсером усіх семи попередніх ігрових стрічок франшизи.

Поки що режисера восьмих "Трансформерів" офіційно не призначили. Майкл Бей веде ранні переговори щодо повернення до франшизи.

Якщо сторони домовляться, для нього це стане першою режисерською роботою у серії після "Трансформерів: Останнього лицаря" 2017 року. Роль Бея у новому проєкті наразі не визначена.

Одного головного героя не буде

При цьому одного з головних акторів оригінальної трилогії у новому фільмі точно не буде. Шайа ЛаБаф, який зіграв Сема Вітвікі у перших трьох частинах, до франшизи не повернеться. Переговори щодо інших акторів перебувають на ранній стадії.

Сценарій восьмого фільму пише Джейсон Фукс, відомий за роботою над "Аргайлом"та серіалом "Воно: Ласкаво просимо до Деррі".

Події нової стрічки розгортатимуться у сучасності, тоді як деталі сюжету поки тримають у таємниці.

До продюсерської команди, крім Спілберга та ді Бонавентури, увійдуть Марк Вахрадіан, Дон Мерфі, Том ДеСанто та Hasbro.

За роки існування серія "Трансформери" стала однією з найуспішніших франшиз Paramount - сім попередніх фільмів разом зібрали понад 5,4 мільярда доларів у світовому прокаті.