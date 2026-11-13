Театральная премия GRA: в пяти городах Украины покажут 14 финальных представлений

С 14 по 23 ноября в Украине продлится финальный этап VIII Всеукраинского театрального фестиваля-премии "GRA" (Great Real Art). В течение девяти дней международное жюри пересмотрит 14 постановок, вошедших в краткий список конкурса.

Wave RBC.UA сообщает, что показы пройдут во Львове, Ивано-Франковске, Ровно, Виннице и Киеве, а завершится фестиваль объявлением победителей.

Как пройдет фестиваль

Организатором мероприятия выступает Национальный союз театральных деятелей Украины. В этом году оценивать работы украинских театров пригласили пятерых экспертов из Польши, Швейцарии, Франции, Нидерландов и США.

В международное жюри вошли исследовательница театра и профессор Ягеллонского университета Эва Баль, основатель швейцарского фестиваля Culturescapes Юриан Койман, актер парижского "Театра дю Солей" Арман Сарыбекян, нидерландский драматург и режиссер Александр Шредер Оскар Юстис.

Афиша "GRA" (фото предоставлено прессслужбой)

Афиша "GRA" (фото предоставлено прессслужбой)

Фестиваль имеет важное значение

По словам директора фестиваля Богдана Струтинского, проведение GRA в условиях войны имеет особенное значение для украинского театрального сообщества.

Событие помогает представлять отечественное искусство международной аудитории, объединять коллективы из разных регионов и создавать возможности для профессионального обмена. Отдельно он отметил готовность иностранных экспертов приехать в Украину, несмотря на ситуацию безопасности.

Международное жюри определит лучшие в семи общих и восьми индивидуальных категориях. Они включают режиссуру, актерскую игру, сценографию, хореографию, музыкальное оформление, драматургию и другие направления театрального искусства.

В этом году к перечню индивидуальных знаков отличия добавили новую номинацию - "За лучшую роль второго плана".

"GRA" (фото предоставлено прессслужбой)

Переосмысление мифов

Одной из заметных тематических тенденций конкурсного отбора этого года стало переосмысление мифов. Если в прошлом году среди финалистов были постановки, посвященные Владимиру Ивасюку и культурным процессам 1990-х, то многие театры обращаются к мифологическим сюжетам и ищут в них новые смыслы.

Финальный этап фестиваля станет не только возможностью определить самые лучшие постановки сезона, но и площадкой для международного диалога.

Знакомство иностранных экспертов с украинскими спектаклями может открыть перспективы совместных проектов, гастролей, копродукций и участия в зарубежных театральных фестивалях.

"GRA" (фото предоставлено прессслужбой)

Завершится восьмая GRA 23 ноября церемонией награждения. Концепция подчеркивает, что театр существует не только благодаря спектаклям, но и благодаря сообществу художников, их историям, творческим поискам и повседневной работе.