Таинственный лес и опасное приключение: вышел трейлер мультфильма "Диволис"

22 октября в украинских кинотеатрах стартует прокат "Диволиса" (Wildwood) - новой приключенческой анимации студии LAIKA. Компания Green Light Films представила трейлер фильма, над которым режиссер Тревис Найт работал 16 лет.

Wave RBC.UA сообщает, что "Диволис" станет первой полнометражной работой LAIKA через семь лет - после мультфильма "Мистер Линк: Утерянное звено эволюции", вышедшего в 2019 году.

О чем "Диволис"

Новый трейлер больше открывает загадочный мир "Диволиса" и его необычных жителей. В центре истории - девочка Прю МакКил и ее одноклассник Кертис Мелберг.

Когда брат Прю, маленький Мак, похищают вороны под предводительством загадочной женщины по имени Александра, дети отправляются на его поиски. Их путешествие приводит к скрытому магическому лесу недалеко от Портленда, где героев ждут удивительные существа и опасные персонажи.

16 лет работы над фильмом

"Диволис" стал особым проектом для LAIKA. Тревис Найт заинтересовался романом Колина Мелоя Wildwood еще до его публикации. Режиссера захватило сочетание приключенческой истории, фантастического мира и реального Портленда - города, где разворачиваются события книги и расположена студия LAIKA.

"Это, безусловно, самый большой и самый амбициозный фильм, который мы когда-либо делали", - рассказал Найт.

По его словам, для реализации затеи команде пришлось развивать новые инструменты, техники и подходы к стоп-моушн-анимации.

Производство действительно поражает своим масштабом. Для "Диволиса" создали 233 физические куклы, 132 декорации в 117 уникальных локациях и 142 030 сменных лиц для анимации мимики персонажей.

Студия также объединила традиционную ручную анимацию с современными технологиями - практическими эффектами, миниатюрами, цифровыми визуальными эффектами и CG.

Например, миниатюрную копию имения Питток-Мэншн создавали более 11 недель. Над ней работало около 50 художников. Часть физических декораций впоследствии дополнялись цифровыми эффектами.

Кто озвучил героев

Главных персонажей в англоязычной версии озвучили Пэйтон Элизабет Ли, Джейкоб Трембле, Кэрри Маллиган, Магершала Али, Аквафина, Анджела Бассетт, Джейк Джонсон, Чарли Дэй, Том Уэйтс и Амандла Стенберг.

"Диволис" выйдет в украинских кинотеатрах 22 октября 2026 года.