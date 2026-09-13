Серебряный лев - россиянину: в Венеции объявили победителей 83-го кинофестиваля
В Венеции завершился 83-й Международный кинофестиваль, который длился со 2 по 12 сентября. Российский режиссер Илья Хржановский получил одну из наград, в то время как главный приз достался ленте датской режиссерши.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сайт кинофестиваля.
Победители Венецианского кинофестиваля
"Золотой лев" за лучший фильм достался ленте "Неизвестная женщина" (Kvinde Ukendt) режиссерши Мэй Эль-Тухи совместного производства Дании, Швеции и Латвии.
События психологического триллера разворачиваются в Дании летом 1945 года. Главная героиня Мари работает няней и служанкой в доме зажиточного вдовца и планирует выйти за него замуж, однако ее прошлое может разрушить эти планы - во время Второй мировой войны у женщины был роман с немецким солдатом.
Исполнительница роли Мари Матильда Арсель также получила "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль .
"Серебряный льв - Гран-при жюри" присудили южнокорейской драме "Возможная любовь" (Ga-neung-han Sa-rang) режиссера Ли Чан Дона. Фильм исследует жестокость современной трудовой системы через две супружеские пары - уволенного работника и его жену, а также режиссерши документального кино и ее мужа.
"Серебряного льва" за лучшую режиссуру получил россиянин Илья Хржановский за фильм "Дау". Лента производства Германии, Франции и Швеции повествует историю советского физика Льва Ландау и его жизнь в СССР.
По официальному описанию фестиваля, фильм вдохновлен историями физиков, работавших над созданием советской атомной бомбы. "Дау" прослеживает жизнь физика с 1928 года на протяжении четырех десятилетий советской истории.
Участие "Дау" вызвало протест Украины
В августе Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины и Министерство иностранных дел заявили о беспокойстве из-за участия ленты в конкурсе.
Украинские ведомства сделали акцент на связи режиссера проекта с Россией и российским бизнесом. В заявлении отметили, что производство фильма финансировал находящийся под санкциями США и Украины российский бизнесмен Сергей Адоньев.
Там также отметили, что исполнитель главной роли Теодор Курентзис принял российское гражданство и развивал музыкальную карьеру благодаря финансированию подсанкционных российских государственных банков и государственных культурных институций.
Отдельно Украина обратила внимание на то, что "Дау" снимали в Харькове в 2008-2011 годах, однако город в фильме показан сквозь советскую оптику.
"Особенно болезненным является тот факт, что фильм снял режиссер с государства-агрессора, а местом его съемок стал город, который сейчас подвергается постоянным российским ракетным, дроновым и бомбовым атакам. Выбирая для показа эту работу, фестиваль рискует опосредованно легитимизировать попытки России стереть и присвоить историю и культурную идентичность Украины", - говорилось в заявлении.
Кто еще получил награды
Среди других лауреатов основного конкурса 83-го Венецианского кинофестиваля:
- лучшая мужская роль - Джон Малкович за фильм "Дикий конь номер девять" (Wild Horse Nine) режиссера Мартина Макдона;
- лучший сценарий - Стефан Бризе, Коралли Амедео и Оливье Горс за "Добрый маленький солдат" (Un bon petit soldat);
- специальный приз жюри - "Наза" (Naza) Юваля Абрахама и Рахель Шор;
- премия Марчелло Мастроянни для молодого актера или актрисы - Малу Хебизи за роль в фильме "Место для исцеления" (15/18, A Place to Heal).