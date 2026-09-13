Срібний лев - росіянину: у Венеції оголосили переможців 83-го кінофестивалю

Переможці Венеційського кінофестивалю

"Золотий лев" за найкращий фільм дістався стрічці "Невідома жінка" (Kvinde Ukendt) режисерки Мей Ель-Тухі спільного виробництва Данії, Швеції та Латвії.

Події психологічного трилера розгортаються в Данії влітку 1945 року. Головна героїня Марі працює нянею та служницею в будинку заможного вдівця і планує вийти за нього заміж, однак її минуле може зруйнувати ці плани - під час Другої світової війни жінка мала роман із німецьким солдатом.

Виконавиця ролі Марі Матильда Арсель також отримала "Кубок Вольпі" за найкращу жіночу роль.



"Срібного лева - Гран-прі журі" присудили південнокорейській драмі "Можливе кохання" (Ga-neung-han Sa-rang) режисера Лі Чан Дона. Фільм досліджує жорстокість сучасної трудової системи через дві подружні пари - звільненого працівника та його дружину, а також режисерки документального кіно та її чоловіка.



"Срібного лева" за найкращу режисуру отримав росіянин Ілля Хржановський за фільм "Дау". Стрічка виробництва Німеччини, Франції та Швеції розповідає історію радянського фізика Льва Ландау та його життя в СРСР.

За офіційним описом фестивалю, фільм натхненний історіями фізиків, які працювали над створенням радянської атомної бомби. "Дау" простежує життя фізика від 1928 року протягом чотирьох десятиліть радянської історії.

Участь "Дау" викликала протест України

У серпні Міністерство культури та стратегічних комунікацій України і Міністерство закордонних справ заявили про занепокоєння через участь стрічки у конкурсі.

Українські відомства наголосили на зв'язках режисера проєкту з Росією та російським бізнесом. У заяві зазначили, що виробництво фільму фінансував російський бізнесмен Сергій Адоньєв, який перебуває під санкціями США та України.

Там також зауважили, що виконавець головної ролі Теодор Курентзис прийняв російське громадянство та розвивав музичну кар'єру завдяки фінансуванню з боку підсанкційних російських державних банків та державних культурних інституцій.

Окремо Україна звернула увагу на те, що "Дау" знімали в Харкові у 2008-2011 роках, однак місто у фільмі показане крізь радянську оптику.

"Особливо болісним є той факт, що фільм зняв режисер із держави-агресора, а місцем його зйомок стало місто, яке нині зазнає постійних російських ракетних, дронових та бомбових атак. Обираючи для показу цю роботу, фестиваль ризикує опосередковано легітимізувати спроби Росії стерти та привласнити історію й культурну ідентичність України", - йшлося в заяві.

Хто ще отримав нагороди

Серед інших лауреатів основного конкурсу 83-го Венеційського кінофестивалю: