Как состоялась премьера

Премьеру посетили актеры, музыканты, представители киноиндустрии, блоггеры и другие известные гости. Среди них - председатель Госкино Андрей Осипов, актеры Андрей Исаенко, Андрей Саминин, Анна Романова, Богдан Рубан, Анна Саливанчук и Елена Олар.

Также среди приглашенных были артисты Фагот, POSITIFF и Lida Lee, футболист и блогер Денис Бойко, дизайнер Лилия Пустовит и комик Дмитрий Табак.

Особенное внимание гостей привлекли исполнители главных ролей, вновь собравшихся вместе на съемочной площадке после длительного перерыва. К знакомым персонажам присоединились и новые герои, ставшие частью рождественской истории.

Премьера фильма "Скажене Різдво" (фото предоставлено прессслужбой)

Для снова сыгравшего Василия Середюка Назара Заднепровского эта премьера стала возможностью вернуться к одной из самых известных ролей в своей карьере. После просмотра актер признался, что остался доволен результатом, и надеется, что комедия заинтересует зрителей.

"Я безгранично рад вернуться к этой роли, получилось хорошее, семейное, рождественское кино. Этот фильм похож на большой киевский торт, который еще и посыпали орешками и дополнили мороженым. Так уж старались, чтобы все получилось красиво и ярко, и, по-моему, нам все удалось", - сказал он.

Премьера фильма "Скажене Різдво" (фото предоставлено прессслужбой)

Музыкальным дополнением к фильму стала композиция, специально для ленты записанная POSITIFF и Lida Lee. Артисты впервые представили совместную работу в дуэте, а к созданию песни также присоединились актеры комедии.

О чем фильм "Скажене Різдво"

В центре сюжета - Василий Середюк, придумывающий необычный способ собрать всю семью на праздники. Чтобы дети вместе с семьями согласились приехать домой, он сообщает им ложное известие о своей тяжелой болезни и якобы в последнее Рождество.

Премьера фильма "Скажене Різдво" (фото предоставлено прессслужбой)

План срабатывает: родные возвращаются, причем не сами, а с внуками и членами семьи, среди которых и афро-французские родители Франсуа. Однако замысел Середюка быстро выходит из-под контроля.

Одна выдумка влечет другую, превращая семейное празднование в ряд непредсказуемых ситуаций.

Премьера фильма "Скажене Різдво" (фото предоставлено прессслужбой)

Когда премьера в кино

Всеукраинский прокат семейной комедии стартует 26 ноября 2026 года. Режиссером фильма стал Валентин Шпаков, а продюсерами выступили Юрий Горбунов и Ирина Костюк.

В актерский состав вошли Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Екатерина Кузнецова, Екатерина Файн, Вячеслав Хостикоев, Нинель Наточа и другие.