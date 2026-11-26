Як відбулась прем’єра

На прем’єру завітали актори, музиканти, представники кіноіндустрії, блогери та інші відомі гості. Серед них - голова Держкіно Андрій Осіпов, актори Андрій Ісаєнко, Андрій Самінін, Анна Романова, Богдан Рубан, Анна Саліванчук та Олена Олар.

Також серед запрошених були артисти Фагот, POSITIFF і Lida Lee, футболіст та блогер Денис Бойко, дизайнерка Лілія Пустовіт і комік Дмитро Тютюн.

Особливу увагу гостей привернули виконавці головних ролей, які знову зібралися разом на знімальному майданчику після тривалої перерви. До знайомих персонажів приєдналися й нові герої, які стали частиною різдвяної історії.

Прем'єра фільму "Скажене Різдво" (фото надано пресслужбою)

Для Назара Задніпровського, який знову зіграв Василя Середюка, ця прем’єра стала можливістю повернутися до однієї з найвідоміших ролей у своїй кар’єрі. Після перегляду актор зізнався, що залишився задоволений результатом і сподівається, що комедія зацікавить глядачів.

"Я безмежно радий повернутися до цієї ролі, вийшло добре, сімейне, різдвяне кіно. Цей фільм схожий на великий київський торт, який ще й посипали горішками та доповнили морозивом. Так уже старалися, щоб усе вийшло красиво і яскраво, і, як на мене, нам усе вдалося", - сказав він.

Прем'єра фільму "Скажене Різдво" (фото надано пресслужбою)

Музичним доповненням до фільму стала композиція, яку спеціально для стрічки записали POSITIFF та Lida Lee. Артисти вперше представили спільну роботу в дуеті, а до створення пісні долучилися також актори комедії.

Про що фільм "Скажене Різдво"

У центрі сюжету - Василь Середюк, який вигадує незвичайний спосіб зібрати всю родину на свята. Щоб діти разом із сім’ями погодилися приїхати додому, він повідомляє їм неправдиву звістку про свою важку хворобу та нібито останнє Різдво.

Прем'єра фільму "Скажене Різдво" (фото надано пресслужбою)

План спрацьовує: рідні повертаються, причому не самі, а з онуками та новими членами родини, серед яких і афро-французькі батьки Франсуа. Однак задум Середюка швидко виходить з-під контролю.

Одна вигадка тягне за собою іншу, перетворюючи родинне святкування на низку непередбачуваних ситуацій.

Прем'єра фільму "Скажене Різдво" (фото надано пресслужбою)

Коли прем’єра в кіно

Всеукраїнський прокат сімейної комедії стартує 26 листопада 2026 року. Режисером стрічки став Валентин Шпаков, а продюсерами виступили Юрій Горбунов та Ірина Костюк.

До акторського складу увійшли Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Юрій Горбунов, Леся Самаєва, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Катерина Кузнецова, Катаріна Файн, В’ячеслав Хостікоєв, Нінель Наточа та інші.