Символ движения вперед: в центре Лондона появилась новая скульптура "Леди в голубом"

Скульптура о современносте, а не о прошлом

Бронзовая скульптура изображает анонимную молодую темнокожую женщину в облегающем платье насыщенного голубого оттенка, туфлях на каблуке и украшениях из стеклянных бусин. Ее волосы заплетены в косы, а сама фигура будто делает шаг вперед.

Само движение стало одним из ключевых образов работы. По словам Селфа, она хотела создать не статический памятник прошлому, а фигуру, символизирующую движение, смелость и оптимизм в отношении будущего.

"Она не статична. У нее есть желание двигаться", - объяснила художница.

Она надеется, что образ женщины, уверенно шагающей вперед, будет напоминать зрителям о возможности двигаться дальше и в собственной жизни.

"Леди в голубом" и Чабалала Селфи (фото: Getty Images)

"Леди в голубом" особенно заметна на фоне исторической архитектуры Трафальгарской площади. Эти монументы в большей степени обращаются к истории, тогда как Селф сознательно избрала другое направление.

Художница рассказала, что хотела привлечь к будущему и создать образ современной женщины, которая не обязательно должна быть связана с конкретной исторической фигурой.

Скульптура также привлекает внимание к представлению темнокожих женщин в публичном искусстве Великобритании.

В то же время, Селф отмечает, что не хотела бы, чтобы ее работу воспринимали исключительно через призму расовой или гендерной идентичности. Для нее скульптура прежде всего является образом человека, который имеет право просто существовать таким, какой он есть.

Голубой цвет и детали образа

Скульптура отличается не только масштабом, но и продуманными деталями. Героиня одета в платье лазуритового оттенка - цвета, вдохновленного редким минералом, который на протяжении веков использовали как пигмент.

Ее образ дополняют украшения из стеклянных бусин, заплетенные волосы и туфли на каблуке. Все это формирует образ современной женщины, которая одновременно носит выразительный характер и не привязана к конкретной исторической биографии.

"Леди в голубом" стала 16-й работой, установленной на Четвертом плинте в рамках программы публичного искусства. Проект основал Королевское общество искусств, а ныне его поддерживают мэр Лондона, Arts Council England и благотворительный фонд Bloomsbury.