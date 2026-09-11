Символ руху вперед: у центрі Лондона з’явилася нова скульптура "Леді в блакитному"

Скульптура про сучасність, а не минуле

Бронзова скульптура зображує анонімну молоду темношкіру жінку в облягаючій сукні насиченого блакитного відтінку, туфлях на підборах і прикрасах зі скляних намистин. Її волосся заплетене в коси, а сама фігура ніби робить крок уперед.

Саме рух став одним із ключових образів роботи. За словами Селф, вона хотіла створити не статичний пам’ятник минулому, а фігуру, яка символізує рух, сміливість та оптимізм щодо майбутнього.

"Вона не статична. У неї є бажання рухатися", - пояснила художниця.

Вона сподівається, що образ жінки, яка впевнено крокує вперед, нагадуватиме глядачам про можливість рухатися далі та у власному житті.

"Леді в блакитному" та Чабалала Селф (фото: Getty Images)

"Леді в блакитному" особливо помітна на тлі історичної архітектури Трафальгарської площі. Ці пам’ятники переважно звертаються до історії, тоді як Селф свідомо обрала інший напрямок.

Художниця розповіла, що хотіла привернути увагу до майбутнього та створити образ сучасної жінки, яка не обов’язково має бути пов’язана з конкретною історичною постаттю.

Скульптура також привертає увагу до репрезентації темношкірих жінок у публічному мистецтві Великої Британії.

Водночас Селф наголошує, що не хотіла б, аби її роботу сприймали виключно через призму расової чи гендерної ідентичності. Для неї скульптура насамперед є образом людини, яка має право просто існувати такою, якою вона є.

Блакитний колір і деталі образу

Скульптура вирізняється не лише масштабом, а й продуманими деталями. Героїня одягнена у сукню лазуритового відтінку - кольору, натхненого рідкісним мінералом, який протягом століть використовували як пігмент.

Її образ доповнюють прикраси зі скляних намистин, заплетене волосся та туфлі на підборах. Усе це формує образ сучасної жінки, яка водночас має виразний характер і не прив’язана до конкретної історичної біографії.

"Леді в блакитному" стала 16-ю роботою, встановленою на Четвертому плінті в межах програми публічного мистецтва. Проєкт започаткувало Королівське товариство мистецтв, а нині його підтримують мер Лондона, Arts Council England та благодійний фонд Bloomsbury.