Символ поддержки Украины: Эйфелевую башню подсветили сине-желтыми цветами

Как выглядела Эйфелева башня

Церемонию открыли мэр Парижа Эммануэль Грегуар и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

К мероприятию присоединились украинцы, представители украинского общества, французские друзья и партнеры Украины. Для присутствующих также выступили участники украинского хора "Зернышко".

Сине-желтая подсветка одной из самых известных достопримечательностей Парижа стала символом поддержки Украины в День Независимости.

Ранее Украину с 35-й годовщиной Независимости поздравил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский лидер выразил солидарность с украинским народом и подчеркнул, что Франция, Европа и партнеры из Коалиции желающих продолжат поддерживать Украину.

"Свободный народ невозможно покорить. Украина стоит. Франция, Европа и все партнеры из Коалиции желающих - рядом с ней", - заявил Макрон.

Он также отметил поддержку украинцев, которые продолжают бороться за свободу, суверенитет и будущее своей страны.

Эйфелева башня (фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance)