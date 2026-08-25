Символ підтримки України: Ейфелеву вежу підсвітили синьо-жовтими кольорами

Як виглядала Ейфелева вежа

Церемонію відкрили мер Парижа Еммануель Грегуар та Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко.

До заходу долучилися українці, представники української громади, французькі друзі та партнери України. Для присутніх також виступили учасники українського хору "Зернятко".

Синьо-жовте підсвічення однієї з найвідоміших пам’яток Парижа стало символом підтримки України у День Незалежності.

Раніше Україну з 35 річницею Незалежності привітав президент Франції Емманюель Макрон. Французький лідер висловив солідарність з українським народом та наголосив, що Франція, Європа й партнери з Коаліції охочих продовжать підтримувати Україну.

"Вільний народ неможливо підкорити. Україна стоїть. Франція, Європа та всі партнери з Коаліції охочих - поруч із нею", - заявив Макрон.

Він також наголосив на підтримці українців, які продовжують боротися за свободу, суверенітет і майбутнє своєї країни.

Ейфелева вежа (фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance)