Семь наград для Мадонны и три для BTS: все победители MTV VMA-2026
В Лос-Анджелесе состоялась церемония MTV Video Music Awards 2026. Главным триумфатором вечера стала Мадонна, забравшая семь наград, а Тейлор Свифт получила статуэтку за видео года.
Wave RBC.UA рассказывает полный список лауреатов.
Главные номинации MTV VMA-2026
Видео года - Тейлор Свифт, "The Fate of Ophelia"
Артист года - Мадонна
Песня года - BTS, "SWIM"
Лучший новый артист - Сиенна Спиро
Лучшая коллаборация - Мадонна и Сабрина Карпентер, "Bring Your Love"
Жанровые номинации
Лучшее повидео - LISA, "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"
Лучшее танцевальное видео - Мадонна, "Confessions II - The Film"
Лучшее хип-хоп-видео - Cardi B и Kehlani, "Safe"
Лучшее R&B-видео - Бруно Марс, "I Just Might"
Лучшее альтернативное видео - Оливия Родриго, "the cure"
Лучшее латиноамериканское видео - Bad Bunny, "NUEVAYoL"
Лучшее K-pop-видео - BTS, "SWIM"
Лучшее кантри-видео - Элла Лэнгли, "Choosin' Texas"
Профессиональные номинации
Лучшая режиссура - Тейлор Свифт, "Opalite"
Лучшая художественная постановка - PinkPantheress и Зара Ларссон, "Stateside"
Лучшая операторская работа - Мадонна, "Confessions II – The Film"
Лучший монтаж - Сабрина Карпентер, "House Tour"
Лучшая хореография - Мадонна, "Confessions II - The Film"
Лучшие визуальные эффекты - Ариана Гранде, "hate that i made you love me"
Категории голосования в соцсетях
Лучшая группа - BTS
Лучшее долгоформатное видео - Мадонна, "Confessions II - The Film"
Лучший альбом - Мадонна, "Confessions II"
Песня лета - Ариана Гранде, "hate that i made you love me"
Специальные награды
Video Vanguard Award - Nirvana