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Головна Культура Сім нагород для Мадонни й три для BTS: усі переможці MTV VMA-2026
Культура 28 вересня 2026, 10:18

Сім нагород для Мадонни й три для BTS: усі переможці MTV VMA-2026

Іванна Пашкевич Іванна Пашкевич Журналістка, редакторка та репортерка Wave RBC.UA
Переможці MTV Video Music Awards 2026 (фото: Getty Images)
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У Лос-Анджелесі відбулася церемонія MTV Video Music Awards 2026. Головною тріумфаторкою вечора стала Мадонна, яка забрала сім нагород, а Тейлор Свіфт отримала статуетку за відео року.

Wave RBC.UA розповідає повний список лауреатів.

Головні номінації MTV VMA-2026

Відео року - Тейлор Свіфт, "The Fate of Ophelia"

Артист року - Мадонна

Пісня року - BTS, "SWIM"

Найкращий новий артист - Сієнна Спіро

Найкраща колаборація - Мадонна та Сабріна Карпентер, "Bring Your Love"

Жанрові номінації

Найкраще попвідео - LISA, "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Найкраще танцювальне відео - Мадонна, "Confessions II - The Film"

Найкраще хіп-хоп-відео - Cardi B та Kehlani, "Safe"

Найкраще R&B-відео - Бруно Марс, "I Just Might"

Найкраще альтернативне відео - Олівія Родріго, "the cure"

Найкраще латиноамериканське відео - Bad Bunny, "NUEVAYoL"

Найкраще K-pop-відео - BTS, "SWIM"

Найкраще кантрі-відео - Елла Ленглі, "Choosin’ Texas"

Професійні номінації

Найкраща режисура - Тейлор Свіфт, "Opalite"

Найкраща художня постановка - PinkPantheress та Зара Ларссон, "Stateside"

Найкраща операторська робота - Мадонна, "Confessions II - The Film"

Найкращий монтаж - Сабріна Карпентер, "House Tour"

Найкраща хореографія - Мадонна, "Confessions II - The Film"

Найкращі візуальні ефекти - Аріана Гранде, "hate that i made you love me"

Категорії голосування у соцмережах

Найкращий гурт - BTS

Найкраще довгоформатне відео - Мадонна, "Confessions II - The Film"

Найкращий альбом - Мадонна, "Confessions II"

Пісня літа - Аріана Гранде, "hate that i made you love me"

Спеціальні нагороди

Video Vanguard Award - Nirvana