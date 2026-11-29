DreamWorks выпустил новый тизер анимационного фильма "Шрек 5" В нем впервые можно увидеть сразу несколько знакомых персонажей франшизы, в том числе Драконицу, Большого Злого Волка и трех поросят.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на проморолик мультфильма в Instagram.

Что показали в новом тизере "Шрека 5"

В ролике Шрек возвращается на болото в карете-луковице. Из нее выходят Фиона, их дети, Буратино, Большой Злой Волк, три поросенка, три слепых мыши, Пряничный человечек и Ослик. Также в тизере появляются Дракониха и две девушки из пряника.

Часть этих персонажей зрители увидели впервые после анонса пятой части.

Больше всего внимания привлек обновленный дизайн героев. Да, Большой Злой Волк теперь имеет другую текстуру и цвет шерсти, более сутулую осанку и более тонкую морду. У поросят кожа стала ярче, а животы - заметно больше.

Изменения коснулись трех слепых мышей, в частности у них увеличились уши и животы.

Реакции зрителей разделились. Одним понравился новый стиль анимации, другие же раскритиковали облик знакомых персонажей.

Сюжет и дата выхода "Шрека 5"

Напомним, первые кадры с обновленной внешностью Шрека, Фионы и Вислючка показали еще в начале 2025 года. Тогда дизайн персонажей тоже вызвал неоднозначную реакцию.

В пятом фильме состоится заметный временной скачок. Если в конце предыдущей истории тройня Шрека и Фионы были еще малышами, то теперь они выросли и стали подростками.

К озвучиванию персонажей вернутся Майк Майерс, Камерон Диас и Эдди Мерфи. Также в актерский состав присоединились Зендея, Скайлер Джизондо и Марчелло Эрнандес.

Премьера "Шрека 5" запланирована на 30 июня 2027 года. Дату мультфильма уже несколько раз меняли - поначалу его планировали выпустить в июле 2026-го.