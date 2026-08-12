Шон Пенн и Эдриен Броуди снимаются в фильме "Остров Змеиный": что известно
В столице Хорватии проходят съемки нового политического экшн-триллера "Остров Змеиный" (Snake Island). Роли в ленте исполняют оскароносные американские актеры Шон Пенн и Эдриен Броуди, а режиссерское кресло занял Даг Лайман.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой Danas.
Где и как проходят съемки фильма "Остров Змеиный"
Съемки фильма начались в июле. Съемочную площадку обустроили в центре Загреба – перед известной гостиницей Esplanade и вдоль улицы Михановича.
Для работы над фильмом там установили баррикады, мешки с песком и привезли военную технику.
Местные жители также заметили на улицах "вооруженных" мужчин в украинской военной форме.
В день съемок у гостиницы заметили Эдриена Броуди, а потом на площадке появился и Шон Пенн.
О чем будет "Остров Змеиный"
Как сообщается, фильм будет посвящен диверсии на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, которая произошла 26 сентября 2022 года.
В центре сюжета - секретная команда украинских водолазов, которых следствие подозревает в причастности к взрывам.
Режиссером ленты стал Даг Лайман, известный по фильмам "Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит" и "Телепорт". Дата премьеры пока не известна.
Как Шон Пенн и Эдриен Броуди поддерживают Украину
Напомним, оба исполнителя главных ролей ранее публично выражали поддержку Украине. Эдриен в марте 2023 года записал видеообращение к украинцам, в котором заявил, что мысленно и молитвами находится вместе с людьми, длительно переживающими войну.
Шон с самого начала полномасштабного вторжения России неоднократно приезжал в Украину. Актер встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинскими военными и работал над документальным фильмом о войне.
В марте 2026 года Пенн снова приехал в Киев. Ради поездки в Украину он даже пропустил церемонию "Оскар", где получил свою третью статуэтку за роль второго плана в фильме "Одна битва за другой".