Шон Пенн и Эдриен Броуди снимаются в фильме "Остров Змеиный": что известно

Где и как проходят съемки фильма "Остров Змеиный"

Съемки фильма начались в июле. Съемочную площадку обустроили в центре Загреба – перед известной гостиницей Esplanade и вдоль улицы Михановича.

Для работы над фильмом там установили баррикады, мешки с песком и привезли военную технику.

Местные жители также заметили на улицах "вооруженных" мужчин в украинской военной форме.

В день съемок у гостиницы заметили Эдриена Броуди, а потом на площадке появился и Шон Пенн.

О чем будет "Остров Змеиный"

Как сообщается, фильм будет посвящен диверсии на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, которая произошла 26 сентября 2022 года.

В центре сюжета - секретная команда украинских водолазов, которых следствие подозревает в причастности к взрывам.

Режиссером ленты стал Даг Лайман, известный по фильмам "Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит" и "Телепорт". Дата премьеры пока не известна.

Как Шон Пенн и Эдриен Броуди поддерживают Украину

Напомним, оба исполнителя главных ролей ранее публично выражали поддержку Украине. Эдриен в марте 2023 года записал видеообращение к украинцам, в котором заявил, что мысленно и молитвами находится вместе с людьми, длительно переживающими войну.



Шон с самого начала полномасштабного вторжения России неоднократно приезжал в Украину. Актер встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинскими военными и работал над документальным фильмом о войне.

В марте 2026 года Пенн снова приехал в Киев. Ради поездки в Украину он даже пропустил церемонию "Оскар", где получил свою третью статуэтку за роль второго плана в фильме "Одна битва за другой".

Зеленский и Шон Пенн (фото: instagram.com/zelenskyy_official)