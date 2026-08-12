Шон Пенн та Едрієн Броуді знімаються у фільмі "Острів Зміїний": що відомо

Де та як проходять зйомки фільму "Острів Зміїний"

Зйомки фільму розпочалися у липні. Знімальний майданчик облаштували в центрі Загреба - перед відомим готелем Esplanade та вздовж вулиці Міхановича.

Для роботи над фільмом там встановили барикади, мішки з піском та привезли військову техніку.

Місцеві жителі також помітили на вулицях "озброєних" чоловіків в українській військовій формі.

У день зйомок біля готелю помітили Едрієна Броуді, а згодом на майданчику з'явився і Шон Пенн.

Про що буде "Острів Зміїний"

Як повідомляється, фільм буде присвячений диверсії на газопроводі "Північний потік" у Балтійському морі, що сталася 26 вересня 2022 року.

У центрі історії - секретна команда українських водолазів, яких слідство підозрює у причетності до вибухів.

Режисером стрічки став Даг Лайман, який відомий за фільмами "Ідентифікація Борна", "Містер і місіс Сміт" та "Телепорт". Дата прем'єри поки не відома.

Як Шон Пенн та Едрієн Броуді підтримують Україну

Нагадаємо, обидва виконавці головних ролей раніше публічно висловлювали підтримку Україні. Едрієн у березні 2023 року записав відеозвернення до українців, у якому заявив, що подумки та молитвами перебуває разом із людьми, які тривалий час переживають війну.



Шон від початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово приїжджав до України. Актор зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, українськими військовими та працював над документальним фільмом про війну.

У березні 2026 року Пенн знову приїхав до Києва. Заради поїздки в Україну він навіть пропустив церемонію "Оскар", де отримав свою третю статуетку за роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою".

Зеленський та Шон Пенн (фото: instagram.com/zelenskyy_official)