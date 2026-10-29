"Дневники вампира" впервые выйдут на украинском языке: чем книга удивит поклонников сериала

Когда выйдет книга и сколько она стоит

Ориентировочная дата поступления романа - 15 января 2027 года. Предзаказ на сайте ARTBOOKS стоит 399 грн, тогда как указана полная цена издания - 500 грн.

Книга выйдет в твердом переплете и будет иметь 220 страниц. Украинский перевод исполнила Ольга Пилипенко.

В центре истории - Елена Гилберт, популярная старшеклассница, привыкшая получать желаемое и быть в центре внимания.

Однако новенький Стефан Сальваторе нарушает этот порядок: он не отвечает на ее заинтересованность и держится в стороне.

За его поведением стоит тайна - Стефан является вампиром, а сближение с ним может стоить Елене жизни.

Вскоре в город приезжает его старший брат Дэймон, и знакомство перерастает в опасный любовный треугольник.

Читателей, знающих историю только по экранизации, ожидает заметное отличие: в книжном оригинале Елена - платиновая блондинка.

Обложка романа "Дневники вампира. Пробуждение"

Первая книга "Дневников вампира" вышла в свет в 1991 году - задолго до нового всплеска популярности вампирской романтики.

Для сравнения, первые "Сумерки" Стефени Майер вышли в 2005-м.

Первоначально Л. Дж. Смит планировала трилогию. Однако успех истории привел к появлению четвертой части, а впоследствии - новых циклов в рамках серии.

Как "Дневники вампира" стали сериалом

Новое поколение поклонников история получила в 2009 году, когда на телеканале The CW стартовала одноименная экранизация.

Главные роли исполнили Нина Добрев, Пол Уэсли и Йен Сомерхолдер.

Их герои - Елена, Стефан и Дэймон – оказались в центре истории о любви, семейном соперничестве и сверхъестественных опасностях.

Сериал длился восемь сезонов и завершился в 2017 году.