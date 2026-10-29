"Щоденники вампіра" вперше видадуть українською: чим книжка здивує фанатів серіалу

Коли вийде книжка та скільки вона коштує

Орієнтовна дата надходження роману - 15 січня 2027 року. Передзамовлення на сайті ARTBOOKS коштує 399 грн, тоді як зазначена повна ціна видання - 500 грн.

Книжка вийде у твердій палітурці та матиме 220 сторінок. Український переклад виконала Ольга Пилипенко.

У центрі історії - Єлена Ґілберт, популярна старшокласниця, яка звикла отримувати бажане й бути в центрі уваги.

Проте новенький Стефан Сальваторе порушує цей порядок: він не відповідає на її зацікавленість і тримається осторонь.

За його поведінкою стоїть таємниця - Стефан є вампіром, а зближення з ним може коштувати Єлені життя.

Невдовзі до містечка приїжджає його старший брат Деймон, і знайомство переростає в небезпечний любовний трикутник.

Читачів, які знають історію лише з екранізації, чекає помітна відмінність: у книжковому оригіналі Єлена - платинова блондинка.

Обкладинка роману "Щоденники вампіра. Пробудження"

Перша книжка "Щоденників вампіра" побачила світ 1991 року - задовго до нового сплеску популярності вампірської романтики.

Для порівняння, перші "Сутінки" Стефені Маєр вийшли 2005-го.

Спочатку Л. Дж. Сміт планувала трилогію. Однак успіх історії привів до появи четвертої частини, а згодом - нових циклів у межах серії.

Як "Щоденники вампіра" стали серіалом

Нове покоління прихильників історія здобула 2009 року, коли на телеканалі The CW стартувала однойменна екранізація.

Головні ролі виконали Ніна Добрев, Пол Веслі та Єн Сомерхолдер.

Їхні герої - Єлена, Стефан і Деймон - опинилися в центрі історії про кохання, родинне суперництво та надприродні небезпеки.

Серіал тривав вісім сезонів і завершився 2017 року.