Что посмотреть в кино в октябре: триллер с Паттинсоном, историческая драма и не только
В октябре в украинский прокат выйдет несколько интересных новинок. Среди них - триллер с Робертом Паттинсоном, анимационный фильм и экранизация романа Виктора Гюго.
Что посмотреть в кино, узнайте в материале Wave RBC.UA.
"Девочка-облачко"
- Жанр: анимация
- Дата выхода: 8 октября
Мультфильм создан по мотивам мирового бестселлера Ромена Пуэртоласа "Девочка, съевшая облако размером с Эйфелеву башню".
Однажды 12-летняя Провиденс получает волшебное перо, способное оживлять все, что она пишет. Девочка должна решить, как использовать необычную силу - для спасения вселенной или осуществления собственных желаний.
"Отверженные"
- Жанр: историческая драма
- Актеры: Венсан Линдон, Тахар Рахим, Ноэми Мерлан
- Дата выхода: 15 октября
Масштабная историческая драма о силе человеческого духа, способного изменить мир и самого себя. В экранизации романа Виктора Гюго главный герой Жан Вальжан после лет тюрьмы получает шанс начать новую жизнь.
Однако прошлое его не отпускает, а вокруг разворачиваются общественные потрясения, революционные настроения и борьба за справедливость. На этом фоне переплетаются судьбы людей, ищущих любовь, надежду и прощение.
"Праймтайм"
- Жанр: драма, триллер
- Актеры: Роберт Паттинсон, Анна Ферис, Фиби Бриджерс
- Дата выхода: 22 октября
Роберт Паттинсон играет Криса Гансена - автора провокативного реалити-шоу, которое бросает вызов преступному миру и меняет историю телевидения.
Герой стремится бороться с преступностью, однако постепенно встает вопрос – оправдывает ли высокая цель какие-либо средства? Его решения могут иметь серьезные последствия, а зрителям придется увидеть их в прямом эфире.
"Призрак оперы"
- Жанр: фэнтези, романтика
- Актеры: Дева Кассель, Ромен Дюрис, Жюльен де Сен-Жан
- Дата выхода: 29 октября
Молодая танцовщица Анастасия, которую играет Дева Кассель, влюбляется в таинственного пианиста в Парижской опере. Он играет "проклятую" оперную композицию, вокруг которой разворачивается мистическая история любви.
"Тихое наводнение"
- Жанр: документальный фильм
- Дата выхода: 29 октября
Лента рассказывает о закрытой религиозной общине, которая живет на берегах Днестра и сознательно отказалась от многих благ цивилизации. Ее члены возделывают землю с помощью лошадей и повозок и стараются сохранить свой традиционный образ жизни, несмотря на войны и наводнения, которые в течение лет проходили через эту местность.