Что посмотреть в кино в октябре: триллер с Паттинсоном, историческая драма и не только

"Девочка-облачко"

Жанр: анимация

анимация Дата выхода: 8 октября

Мультфильм создан по мотивам мирового бестселлера Ромена Пуэртоласа "Девочка, съевшая облако размером с Эйфелеву башню".

Однажды 12-летняя Провиденс получает волшебное перо, способное оживлять все, что она пишет. Девочка должна решить, как использовать необычную силу - для спасения вселенной или осуществления собственных желаний.



"Отверженные"

Жанр: историческая драма

историческая драма Актеры: Венсан Линдон, Тахар Рахим, Ноэми Мерлан

Венсан Линдон, Тахар Рахим, Ноэми Мерлан Дата выхода: 15 октября

Масштабная историческая драма о силе человеческого духа, способного изменить мир и самого себя. В экранизации романа Виктора Гюго главный герой Жан Вальжан после лет тюрьмы получает шанс начать новую жизнь.

Однако прошлое его не отпускает, а вокруг разворачиваются общественные потрясения, революционные настроения и борьба за справедливость. На этом фоне переплетаются судьбы людей, ищущих любовь, надежду и прощение.



"Праймтайм"

Жанр: драма, триллер

драма, триллер Актеры: Роберт Паттинсон, Анна Ферис, Фиби Бриджерс

Роберт Паттинсон, Анна Ферис, Фиби Бриджерс Дата выхода: 22 октября

Роберт Паттинсон играет Криса Гансена - автора провокативного реалити-шоу, которое бросает вызов преступному миру и меняет историю телевидения.

Герой стремится бороться с преступностью, однако постепенно встает вопрос – оправдывает ли высокая цель какие-либо средства? Его решения могут иметь серьезные последствия, а зрителям придется увидеть их в прямом эфире.



"Призрак оперы"

Жанр: фэнтези, романтика

фэнтези, романтика Актеры: Дева Кассель, Ромен Дюрис, Жюльен де Сен-Жан

Дева Кассель, Ромен Дюрис, Жюльен де Сен-Жан Дата выхода: 29 октября

Молодая танцовщица Анастасия, которую играет Дева Кассель, влюбляется в таинственного пианиста в Парижской опере. Он играет "проклятую" оперную композицию, вокруг которой разворачивается мистическая история любви.



"Тихое наводнение"

Жанр: документальный фильм

документальный фильм Дата выхода: 29 октября

Лента рассказывает о закрытой религиозной общине, которая живет на берегах Днестра и сознательно отказалась от многих благ цивилизации. Ее члены возделывают землю с помощью лошадей и повозок и стараются сохранить свой традиционный образ жизни, несмотря на войны и наводнения, которые в течение лет проходили через эту местность.