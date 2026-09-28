Що подивитися в кіно в жовтні: трилер з Паттінсоном, історична драма і не тільки
У жовтні в український прокат вийде кілька цікавих новинок. Серед них - трилер із Робертом Паттінсоном, анімаційний фільм та екранізація роману Віктора Гюго.
Що подивитися в кіно, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
"Дівчинка-хмаринка"
- Жанр: анімація
- Дата виходу: 8 жовтня
Мультфільм створений за мотивами світового бестселера Ромена Пуертоласа "Дівчинка, що з’їла хмару, розміром із Ейфелеву вежу".
Одного дня 12-річна Провіденс отримує чарівне перо, здатне оживляти все, що вона пише. Дівчинка має вирішити, як використати незвичайну силу - для порятунку всесвіту чи здійснення власних бажань.
"Знедолені"
- Жанр: історична драма
- Актори: Венсан Ліндон, Тахар Рахім, Ноемі Мерлан
- Дата виходу: 15 жовтня
Масштабна історична драма про силу людського духу, здатного змінити світ і самого себе. В екранізації роману Віктора Гюго головний герой Жан Вальжан після років ув'язнення отримує шанс почати нове життя.
Однак минуле його не відпускає, а навколо розгортаються суспільні потрясіння, революційні настрої та боротьба за справедливість. На цьому тлі переплітаються долі людей, які шукають кохання, надію та прощення.
"Праймтайм"
- Жанр: драма, трилер
- Актори: Роберт Паттінсон, Анна Феріс, Фібі Бріджерс
- Дата виходу: 22 жовтня
Роберт Паттінсон грає Кріса Гансена - автора провокативного реаліті-шоу, яке кидає виклик злочинному світу та змінює історію телебачення.
Герой прагне боротися зі злочинністю, однак поступово постає питання - чи виправдовує висока мета будь-які засоби? Його рішення можуть мати серйозні наслідки, а глядачам доведеться побачити їх у прямому ефірі.
"Привид опери"
- Жанр: фентезі, романтика
- Актори: Дева Кассель, Ромен Дюріс, Жульєн де Сен-Жан
- Дата виходу: 29 жовтня
Молода танцівниця Анастасія, яку грає Дева Кассель, закохується в таємничого піаніста в Паризькій опері. Він грає "прокляту" оперну композицію, навколо якої розгортається містична історія кохання.
"Тиха повінь"
- Жанр: документальний фільм
- Дата виходу: 29 жовтня
Стрічка розповідає про закриту релігійну громаду, яка живе на берегах Дністра та свідомо відмовилася від багатьох благ цивілізації. Її члени обробляють землю за допомогою коней і возів та намагаються зберегти свій традиційний спосіб життя попри війни й повені, які протягом років проходили через цю місцевість.