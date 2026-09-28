Що подивитися в кіно в жовтні: трилер з Паттінсоном, історична драма і не тільки

"Дівчинка-хмаринка"

Жанр: анімація

анімація Дата виходу: 8 жовтня

Мультфільм створений за мотивами світового бестселера Ромена Пуертоласа "Дівчинка, що з’їла хмару, розміром із Ейфелеву вежу".

Одного дня 12-річна Провіденс отримує чарівне перо, здатне оживляти все, що вона пише. Дівчинка має вирішити, як використати незвичайну силу - для порятунку всесвіту чи здійснення власних бажань.



"Знедолені"

Жанр: історична драма

історична драма Актори: Венсан Ліндон, Тахар Рахім, Ноемі Мерлан

Венсан Ліндон, Тахар Рахім, Ноемі Мерлан Дата виходу: 15 жовтня

Масштабна історична драма про силу людського духу, здатного змінити світ і самого себе. В екранізації роману Віктора Гюго головний герой Жан Вальжан після років ув'язнення отримує шанс почати нове життя.

Однак минуле його не відпускає, а навколо розгортаються суспільні потрясіння, революційні настрої та боротьба за справедливість. На цьому тлі переплітаються долі людей, які шукають кохання, надію та прощення.



"Праймтайм"

Жанр: драма, трилер

драма, трилер Актори: Роберт Паттінсон, Анна Феріс, Фібі Бріджерс

Роберт Паттінсон, Анна Феріс, Фібі Бріджерс Дата виходу: 22 жовтня

Роберт Паттінсон грає Кріса Гансена - автора провокативного реаліті-шоу, яке кидає виклик злочинному світу та змінює історію телебачення.

Герой прагне боротися зі злочинністю, однак поступово постає питання - чи виправдовує висока мета будь-які засоби? Його рішення можуть мати серйозні наслідки, а глядачам доведеться побачити їх у прямому ефірі.



"Привид опери"

Жанр: фентезі, романтика

фентезі, романтика Актори: Дева Кассель, Ромен Дюріс, Жульєн де Сен-Жан

Дева Кассель, Ромен Дюріс, Жульєн де Сен-Жан Дата виходу: 29 жовтня

Молода танцівниця Анастасія, яку грає Дева Кассель, закохується в таємничого піаніста в Паризькій опері. Він грає "прокляту" оперну композицію, навколо якої розгортається містична історія кохання.



"Тиха повінь"

Жанр: документальний фільм

документальний фільм Дата виходу: 29 жовтня

Стрічка розповідає про закриту релігійну громаду, яка живе на берегах Дністра та свідомо відмовилася від багатьох благ цивілізації. Її члени обробляють землю за допомогою коней і возів та намагаються зберегти свій традиційний спосіб життя попри війни й повені, які протягом років проходили через цю місцевість.