Что посмотреть на Хэллоуин: 7 свежих фильмов ужасов

Астрал: За пределами Потустороннего мира

Шестой фильм во франшизе, в центре которого история Джемми Холл – молодой матери, имеющей необычный дар попадать в загробный мир и приводить оттуда существ в реальность. Сначала эти путешествия кажутся ей снами, но потом женщина замечает предметы из загробного мира в реальности, а существа пытаются воспользоваться Джеммой, чтобы добраться до людей.

Зловещие мертвецы в огне

Новая часть легендарной франшизы "Зловещие мертвецы", в которой рассказывается об Элис, которая после смерти мужа отправляется в загородный дом его семьи. Однако семейная встреча быстро превращается в кошмар, когда вмешивается сверхъестественная сила. Элис приходится бороться за жизнь и противостоять бесам в ограниченном и изолированном пространстве.

Пассажир

Американский фильм ужасов, в котором обычная поездка становится жутким испытанием. Молодая пара отправляется в путешествие на фургоне и по дороге становятся свидетелями страшной аварии. Они останавливаются помочь, но после этого понимают, что на их фургоне появилась демоническая сущность, которая превращает знакомое пространство в ловушку. герои должны понять, с чем они столкнулись, пока не стало поздно.

Подтекст

Канадский горор, в котором постепенно стирается граница между реальностью и безумием. В центре сюжета девушка Эви, вынужденная ухаживать за больной матерью. Чтобы отвлечься и заработать немного денег, она вместе с другом Джастином запускает подкаст о паранормальных и сверхъестественных силах. Эви, в отличие от Джастина, не верит в загробный мир, однако однажды ведущие получают жуткий аудиофайл со странными шумами и обезображенными голосами, постепенно сводящими Эви с ума.

Другая мама

Свежий ужастик, который можно посмотреть в кинотеатрах. Главную роль исполнила лауреат премии "Оскар" Джессика Честейн, а продюсер - один из самых влиятельных создателей современного горора Джеймс Ван. Фильм рассказывает о девочке Белле, которая устанавливает связь с потусторонней сущностью, поразительно похожей на родную мать ребенка.

Зеркало: давнее зло

Также свежая новинка, которая сейчас идет в кинотеатрах, с излюбленным тропом старого дома с тайнами в провинциальном городке. Молодая семья переезжает в надежде на начало новой жизни, однако надежда рушится, когда они находят древнее зеркало в скрытом амбаре. Оно оказывается связанным с давним злом, так что теперь нужно разгадать загадку бывших жильцов дома, пока не стало слишком поздно.

Глиноликий

Горор-триллер от студии DC об одном из злодеев Готема, первом фильме студии в таком жанре. В центре сюжета история молодого актера Мэтта Хейгена, которому обезобразил лицо гангстер. В отчаянии он обращается к ученой, которая превращает его тело в живую глину.