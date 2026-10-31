Що подивитись на Геловін: 7 свіжих фільмів жахів

Астрал: За межами Потойбіччя

Шостий фільм у франшизі, в центрі якого історія Джемми Холл – молодої матері, яка має незвичайний дар потрапляти в потойбічний світ та приводити звідти істот у реальність. Спершу ці андрівки здаються їй снами, та згодом жінка помічає предмети з потойбічного світу в реальності, а істоти намагаються скористатися Джеммою, щоб дістатися до людей.

Зловісні мерці у вогні

Нова частина легендарної франшизи “Зловісні мерці”, в якій розповідається про Еліс, яка після смерті чоловіка вирушає до заміського будинку його родини. Проте родинна зустріч швидко перетворюється на кошмар, коли втручається надприродна сила. Еліс доводиться боротися за життя та протистояти демонам в обмеженому та ізольованому просторі.

Пасажир

Американський фільм жахів, в якому звичайна поїздка стає моторошним випробуванням. Молода пара вирушає в подорож на фургоні, та по дорозі стають свідками страшної аварії. Вони зупиняються допомогти, та після цього розуміють, що їхньому фургоні зʼявилася демонічна сутність, яка перетворює знайомий простір на пастку. герої мають зрозуміти, з чим вони зіштовхнулись, поки не стало запізно.

Підтекст

Канадський горор, в якому поступово стирається межа між реальністю та божевіллям. В центрі сюжету дівчина Еві, змушена доглядати за хворою матірʼю. Щоб відволіктися та заробити трохи грошей вона, разом з другом Джастіном запускає подкаст про паранормальні та надприродні сили. Еві, на відміну від Джастіна, не вірить у потойбічний світ, проте одного разу ведучі отримують моторошний аудіофайл з дивними шумами та спотвореними голосами, які поступово зводять Еві з розуму.

Інша мама

Свіжий фільм жахів, який можна подивитись в кінотеатрах. Головну роль виконала лауреатка премії “Оскар” Джессіка Честейн, а продюсер – один з найвпливовіших творців сучасного горору Джеймс Ван. Фільм розповідає про дівчинку Белу, яка встановлює звʼязок з потойбічною сутністю, яка разюче схожа на рідну матір дитини.

Дзеркало: давнє зло

Також свіжа новинка, яка зараз йде в кінотеатрах, з улюбленим тропом старого будинку з таємницями в провінційному містечку. Молода родина переїжджає в надії на початок нового життя, проте надія руйнується, коли вони знаходять стародавнє дзеркало в прихованій коморі. Воно виявляється пов'язаним з давнім злом, тож тепер треба розгадати загадку колишніх мешканців будинку, поки не стало надто пізно.

Глиноликий

Горор-трилер від студії DC про одного з лиходіїв Готема, перший фільм студії в такому жанрі. В центрі сюжету історія молодого актора Метта Хейгена, якому спотворив обличчя гангстер. У відчаї він звертається до вченої, яка перетворює його тіло на живу глину.