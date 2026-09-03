Что смотреть в сентябре: 7 новых сериалов о преступлениях, любви и опасных тайнах

"Джентльмены", 2 сезон

Жанр: криминал, боевик, комедия

криминал, боевик, комедия Актеры: Тео Джеймс, Кайя Скоделарио, Рэй Уинстон, Винни Джонс

Тео Джеймс, Кайя Скоделарио, Рэй Уинстон, Винни Джонс Дата выхода: 3 сентября

Во втором сезоне сериала от Гая Ричи Эдди Горниман и Сьюзи Гласс продолжат развивать свою криминальную империю. В этот раз герои попытаются выйти за пределы Великобритании, однако на их пути предстанет итальянская мафия.



"Чед Пауэрс"

Жанр: спортивная комедия

спортивная комедия Актеры: Глен Павелл, Перри Мэтфелд, Квентин Плер

Глен Павелл, Перри Мэтфелд, Квентин Плер Дата выхода: 3 сентября

Главный герой сериала - Чед Пауэрс, футбольная суперзвезда, чье поведение за пределами поля вызывает немало подозрений. Герою придется помочь команде Catfish пробиться в плей-офф студенческого чемпионата по американскому футболу.



"Провашая без вести"

Жанр: детективный триллер

детективный триллер Актеры: Патрик Браммелл, Максин Пик, Брендан Ковелл

Патрик Браммелл, Максин Пик, Брендан Ковелл Дата выхода: 9 сентября

Австралийский триллер рассказывает историю диспетчера, получающего тревожный звонок. Ему сообщают, что его дочь может быть жива. Мужчина отказывается смириться с ее исчезновением и отправляется на опасные поиски.



"Газета", 2 сезон

Жанр: псевдодокументальная комедия

псевдодокументальная комедия Актеры: Доналл Глисон, Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай

Доналл Глисон, Сабрина Импаччаторе, Челси Фрай Дата выхода: 9 сентября

Во втором сезоне работников небольшого американского издания ждут новые приключения. После успеха на журналистской премии, Нед решает взяться за новую масштабную историю, однако журналистское расследование может поставить под угрозу будущее газеты.



"Девушка из экипажа"

Жанр: молодежная спортивная драма

молодежная спортивная драма Актеры: Мику Мартино, Сэм Браун, Кайл Кларк, Джессика Паре

Мику Мартино, Сэм Браун, Кайл Кларк, Джессика Паре Дата выхода: 10 сентября

16-летняя Тиган Тао после семейного скандала переезжает в небольшой город и поступает в элитную подготовительную школу. Там она становится рулевой школьной мужской команды по гребле. Героине придется доказать, что она способна конкурировать с парнями, одновременно переживая сложный период взросления и первые романтические приключения.



"Мобленд", 2 сезон

Жанр: криминальная драма

криминальная драма Актеры: Том Харди, Хелен Миррен, Пирс Броснан

Том Харди, Хелен Миррен, Пирс Броснан Дата выхода: 18 сентября

Во втором сезоне семья Гарриганов будет пытаться сохранить единство, ведь их криминальной империи угрожают новые соперники. Гарри Да Соуза, опытный и опасный "решатель проблем", окажется между конфликтами внутри семьи. Напряжение будет расти, а борьба за власть становится все более жестокой.



"Молодость"

Жанр: комедия, драмеди

комедия, драмеди Актеры: Шэрон Горган, Руперт Фрэнд, Гарриет Уолтер

Шэрон Горган, Руперт Фрэнд, Гарриет Уолтер Дата выхода: 20 сентября

Новая комедийная драма HBO рассказывает о 50-летней Алексе, которая пережила развод и пытается заново устроить личную жизнь. Героиня ищет любовь и интимные отношения, одновременно ухаживая за пожилыми родителями и взрослым сыном.