Що дивитися у вересні: 7 нових серіалів про злочини, кохання та небезпечні таємниці

"Джентльмени", 2 сезон

Жанр: кримінал, бойовик, комедія

кримінал, бойовик, комедія Актори: Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Рей Вінстон, Вінні Джонс

Тео Джеймс, Кая Скоделаріо, Рей Вінстон, Вінні Джонс Дата виходу: 3 вересня

У другому сезоні серіалу від Ґая Річі Едді Горніман та Сьюзі Гласс продовжать розвивати свою кримінальну імперію. Цього разу герої спробують вийти за межі Великої Британії, однак на їхньому шляху постане італійська мафія.



"Чед Пауерс"

Жанр: спортивна комедія

спортивна комедія Актори: Ґлен Павелл, Перрі Метфелд, Квентін Плер

Ґлен Павелл, Перрі Метфелд, Квентін Плер Дата виходу: 3 вересня

Головний герой серіалу - Чед Пауерс, футбольна суперзірка, чия поведінка за межами поля викликає чимало підозр. Герою доведеться допомогти команді Catfish пробитися до плейоф студентського чемпіонату з американського футболу.



"Зникла безвісти"

Жанр: детективний трилер

детективний трилер Актори: Патрік Браммелл, Максін Пік, Брендан Ковелл

Патрік Браммелл, Максін Пік, Брендан Ковелл Дата виходу: 9 вересня

Австралійський трилер розповідає історію диспетчера, який отримує тривожний дзвінок. Йому повідомляють, що його донька може бути живою. Чоловік відмовляється змиритися з її зникненням і вирушає на небезпечні пошуки.



"Газета", 2 сезон

Жанр: псевдодокументальна комедія

псевдодокументальна комедія Актори: Доналл Ґлісон, Сабріна Імпаччаторе, Челсі Фрай

Доналл Ґлісон, Сабріна Імпаччаторе, Челсі Фрай Дата виходу: 9 вересня

У другому сезоні на працівників невеликого американського видання чекають нові пригоди. Після успіху на журналістській премії Нед вирішує взятися за нову масштабну історію, однак журналістське розслідування може поставити під загрозу майбутнє газети.



"Дівчина з екіпажу"

Жанр: молодіжна спортивна драма

молодіжна спортивна драма Актори: Міку Мартіно, Сем Браун, Кайл Кларк, Джессіка Паре

Міку Мартіно, Сем Браун, Кайл Кларк, Джессіка Паре Дата виходу: 10 вересня

16-річна Тіган Тао після сімейного скандалу переїжджає до невеликого міста та вступає до елітної підготовчої школи. Там вона стає рульовою шкільної чоловічої команди з веслування. Героїні доведеться довести, що вона здатна конкурувати з хлопцями, одночасно переживаючи складний період дорослішання та перші романтичні пригоди.



"Мобленд", 2 сезон

Жанр: кримінальна драма

кримінальна драма Актори: Том Гарді, Гелен Міррен, Пірс Броснан

Том Гарді, Гелен Міррен, Пірс Броснан Дата виходу: 18 вересня

У другому сезоніродина Гарріганів намагатиметься зберегти єдність, адже їхній кримінальній імперії загрожують нові суперники. Гаррі Да Соуза, досвідчений і небезпечний "вирішувач проблем", опиниться між конфліктами всередині родини. Напруження зростатиме, а боротьба за владу ставатиме дедалі жорстокішою.



"Молодість"

Жанр: комедія, драмеді

комедія, драмеді Актори: Шерон Горган, Руперт Френд, Гаррієт Волтер

Шерон Горган, Руперт Френд, Гаррієт Волтер Дата виходу: 20 вересня

Нова комедійна драма HBO розповідає про 50-річну Алекс, яка пережила розлучення та намагається заново влаштувати особисте життя. Героїня шукає кохання й інтимних стосунків, водночас доглядаючи за літніми батьками та дорослим сином.