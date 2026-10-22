Сериал "Хор" возвращается на экраны: кто сыграет в перезапуске

Что известно о перезапуске "Хора"

Оригинальный сериал рассказывал об учениках средней школы Мак-Кинли в Лиме, штат Огайо, которые пели в хоре и преодолевали трудности подростковой жизни. Сериал выходил в период с 2009 по 2015 годы и стал культурным феноменом.

Сериал приобрел известность благодаря ярким музыкальным номерам и нарушению важных социальных тем, в частности сексуальности, дискриминации, инвалидности и ментального здоровья.

Перезапуск разрабатывают с участием 20th Television. Новый сериал должен выйти на Disney+ и Hulu, однако дата премьеры, сюжетные подробности пока не объявлены.

Лиа Мишель вернется к роли Рэйчел Берри

По данным источников, актриса согласилась вернуться к роли Рэйчел Берри, принесшей ей широкую популярность. Мишель играла ее на протяжении всех шести сезонов.

Рэйчел отличалась амбициозностью, сильным вокалом и стремлением добиться успеха, хотя из-за своего характера нередко конфликтовала с другими персонажами.

В финале истории героиня получила премию "Тони", вышла замуж за Джесси Сент-Джеймса и стала суррогатной матерью для Курта Гаммела и Блейна Андерсона.

За работу в "Хоре" актриса была номинирована на премию "Эмми" и дважды на "Золотой глобус".

После завершения сериала Мишель появлялась в других проектах, в том числе в комедийном сериале "Королевы крика". В 2022-м она вернулась на Бродвей, где сыграла Фанни Брайс в возобновленной постановке мюзикла "Забавная девушка".

Лиа Мишель (фото: instagram.com/leamichele)

Кто еще может вернуться в "Хор"

На возвращение к своим ролям также намекнули Гизер Моррис и Корд Оверстрит, в оригинальном сериале сыгравшие Бриттани Пирс и Сэма Эванса.

"Да, дамы и господа, слухи оказались правдивыми. Бриттани С. Пирс действительно все эти годы была потеряна. Но я здесь, чтобы сообщить вам, что она жива и здорова… И вернулась, чтобы продолжить", - написала Гизер.



Корд тоже прокомментировал возвращение сериала.

"Снова вместе - и это такое замечательное чувство!" - написал он в X.

Ранее создатель сериала Райан Мерфи рассказал, что написал сценарий перезапуска вместе с Брэдом Фелчаком и Иеном Бреннаном. Он пообщался примерно с десятью актерами из оригинального состава. По его словам, они задали немало вопросов, но в целом положительно восприняли идею продолжения истории.