Серіал "Хор" повертається на екрани: хто зіграє в перезапуску

Що відомо про перезапуск "Хору"

Оригінальний серіал розповідав про учнів середньої школи Мак-Кінлі в Лімі, штат Огайо, які співали в хорі та долали труднощі підліткового життя. Серіал виходив в період з 2009 по 2015 рік і став культурним феноменом.

Серіал здобув популярність завдяки яскравим музичним номерам і порушенню важливих соціальних тем, зокрема сексуальності, дискримінації, інвалідності та ментального здоров'я.

Перезапуск розробляють за участю 20th Television. Новий серіал має вийти на Disney+ та Hulu, однак дата прем'єри, сюжетні подробиці поки не оголошені.

Ліа Мішель повернеться до ролі Рейчел Беррі

За даними джерел, акторка погодилася повернутися до ролі Рейчел Беррі, яка принесла їй широку популярність. Мішель грала її упродовж усіх шести сезонів.

Рейчел вирізнялася амбітністю, сильним вокалом і прагненням досягти успіху, хоча через свій характер нерідко конфліктувала з іншими персонажами.

У фіналі історії героїня отримала премію "Тоні", вийшла заміж за Джессі Сент-Джеймса та стала сурогатною матір'ю для Курта Гаммела й Блейна Андерсона.

За роботу в "Хорі" акторка була номінована на премію "Еммі" та двічі на "Золотий глобус".

Після завершення серіалу Мішель з'являлася в інших проєктах, зокрема в комедійному серіалі "Королеви крику". У 2022-му вона повернулася на Бродвей, де зіграла Фанні Брайс у відновленій постановці мюзиклу "Кумедна дівчина".

Ліа Мішель (фото: instagram.com/leamichele)

Хто ще може повернутися в "Хор"

На повернення до своїх ролей також натякнули Гізер Морріс і Корд Оверстріт, які в оригінальному серіалі зіграли Бріттані Пірс і Сема Еванса.

"Так, пані та панове-жінки, чутки виявилися правдивими. Бріттані С. Пірс дійсно всі ці роки була загублена. Але я тут, щоб повідомити вам, що вона жива й здорова…І повернулася, щоб продовжити", - написала Гізер.



Корд теж прокоментував повернення серіалу.

"Знову разом - і це таке чудове відчуття!" - написав він в X.

Раніше творець серіалу Раян Мерфі розповів, що написав сценарій перезапуску разом із Бредом Фелчаком та Ієном Бреннаном. Він поспілкувався приблизно з десятьма акторами з оригінального складу. За його словами, вони поставили чимало запитань, але загалом позитивно сприйняли ідею продовження історії.