В Нью-Йорке состоялся 100-й парад Macy's Thanksgiving Day Parade - традиционное праздничное шоу с огромными воздушными шарами, платформами и выступлениями артистов. Однако юбилейное событие вошло в историю не только благодаря масштабной программе - из-за сильного шторма организаторы впервые за столетие перенесли его на другую дату.

Каким был парад, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Как прошел Macy's Thanksgiving Day Parade

На шоу этого года показали 100 надувных элементов, среди которых воздушные шары с известными персонажами. Также в мероприятии приняли участие 28 тематических платформ, около тысячи клоунов, музыкальные коллективы и танцевальные группы.

Среди новинок были огромные фигуры Блуи, Хеллоу Китти, Микки Мауса, а также персонажа Underdog. К ним присоединились знакомые зрителям Снупи, Человек-паук, Базз Лайтер и Санта Клаус.



Одной из особых деталей стало появление большого синего воздушного шара в форме бегемота. Ее последний раз использовали в параде еще в 1931 году.

На этот раз возвращению фигуры посвятили памяти Фионы - известной бегемотихи из зоопарка Цинциннати, скончавшейся в ноябре.



Кто выступил на праздничном шествии

Музыкальную программу открыла британская артистка RAYE. Она спела песню Joy вместе со своими сестрами Аммой и Эбсолютли.

Кроме того, собравшихся порадовали десятиминутным попурри с участием актеров бродвейских постановок. Также был музыкальный номер в честь Долли Партон, который представил школьный оркестр Dobyns-Bennett из Теннесси.

Среди других участников программы были Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo, Teddy Swims, Megan Moroney, Wyclef Jean и другие.

На одной из платформ можно было увидеть звезду новых "Голодных игр" Маккенну Грейс. Она исполнила свою песню It's So Fine. К выступлению присоединился ее коллега из фильма Бен Ван, сыграв на гитаре.



Кроме того, по улицам Нью-Йорка проехался Хогвартс. К праздничной процессии присоединилась британская актриса Джанет Мактир, которая сыграет профессоршу Минерву МакГонагалл в новом сериале "Гарри Поттер".



Напомним, парад должен был состояться 26 ноября, в День благодарения, но накануне город накрыл мощный шторм. Синоптики предупреждали о сильных порывах ветра, ливнях и риске подтоплений.

Из-за опасности для участников и зрителей организаторы решили перенести мероприятие на субботу, 28 ноября. Это стало первым случаем за 100-летнюю историю парада.