Роберт Паттинсон превратился в скандального журналиста: вышел трейлер "Праймтайма"

Детали сюжета

В центре сюжета - Крис Гансен, ведущий культовой американской программы "Поймать хищника" (To Catch a Predator), который в свое время стал одним из самых провокационных телепроектов страны. Гансен вместе с журналистами и активистами разоблачал мужчин, подозреваемых в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних - прямо перед камерами и тысячами зрителей.

По сюжету "Праймтайма", Гансен оказывается в центре истории, где стремление разоблачать преступников сталкивается с вопросами морали, ответственности и цен телевизионной популярности.

Фильм "Праймтайм" (фото предоставлено компанией Adastra Cinema)

Что демонстрирует фильм

Фильм исследует, насколько далеко может зайти человек ради высокой цели и к каким последствиям может привести его решение.

Шоу "Поймать хищника" выходило на NBC в 2004-2007 годах. Его команда создавала фальшивые профили несовершеннолетних в чатах, после чего потенциальных преступников приглашали на встречи. Там их ждали камеры и Крис Гансен с его известной фразой: "Why don't you have a seat right over there?".

Впоследствии вокруг программы разразился масштабный скандал, подвергший сомнению этичность подобного формата. Одним из самых трагических эпизодов стала смерть одного из подозреваемых при попытке его задержания.

Фильм "Праймтайм" (фото предоставлено компанией Adastra Cinema)

Режиссером "Праймтайма" стал Лэнс Оппенгейм, для которого фильм станет дебютом в игровом кино. Ранее он работал над документальными фильмами "Ren Faire" и "Some Kind of Heaven".

Роберт Паттинсон не только сыграл главного героя, но и продюсировал фильм. В ленте также появятся Анна Ферис и Фиби Бриджерс. В трейлере Паттинсон воспроизводит характерную манеру речи и интонации Криса Гансена, известного своей узнаваемой телевизионной подачей.

"Праймтайм" выйдет в украинских кинотеатрах 22 октября 2026 года.