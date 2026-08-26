Роберт Паттінсон перевтілився у скандального журналіста: вийшов трейлер "Праймтайму"

Деталі сюжету

У центрі сюжету - Кріс Гансен, ведучий культової американської програми "Спіймати хижака" (To Catch a Predator), який свого часу стала одним із найбільш провокативних телепроєктів країни. Гансен разом із журналістами та активістами викривав чоловіків, яких підозрювали у сексуальних злочинах щодо неповнолітніх - просто перед камерами та тисячами глядачів.

За сюжетом "Праймтайму", Гансен опиняється в центрі історії, де прагнення викривати злочинців стикається з питаннями моралі, відповідальності та ціни телевізійної популярності.

Фільм "Праймтайм" (фото надане компанією Adastra Cinema)

Що демонструє фільм

Фільм досліджує, наскільки далеко може зайти людина заради високої мети та до яких наслідків можуть призвести її рішення.

Шоу "Спіймати хижака" виходило на NBC у 2004-2007 роках. Його команда створювала фальшиві профілі неповнолітніх у чатах, після чого потенційних злочинців запрошували на зустрічі. Там на них чекали камери та Кріс Гансен із його відомою фразою: "Why don't you have a seat right over there?".

Згодом навколо програми спалахнув масштабний скандал, який поставив під сумнів етичність подібного формату. Одним із найбільш трагічних епізодів стала смерть одного з підозрюваних під час спроби його затримання.

Фільм "Праймтайм" (фото надане компанією Adastra Cinema)

Режисером "Праймтайму" став Ленс Оппенгейм, для якого стрічка стане дебютом в ігровому кіно. Раніше він працював над документальними фільмами "Ren Faire" та "Some Kind of Heaven".

Роберт Паттінсон не лише зіграв головного героя, а й продюсував фільм. У стрічці також з'являться Анна Феріс та Фібі Бріджерс. У трейлері Паттінсон відтворює характерну манеру мовлення та інтонації Кріса Гансена, відомого своєю впізнаваною телевізійною подачею.

"Праймтайм" вийде в українських кінотеатрах 22 жовтня 2026 року.