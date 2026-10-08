Редкие виниловые пластинки и новые релизы: в Киеве второй раз пройдет Vinyl Market

Что получат посетители

Посетителям будет предложен широкий выбор музыки: от раритетных и культовых пластинок из частных коллекций до современных переизданий и новых релизов украинских и зарубежных исполнителей.

В подборках можно будет найти музыку разных жанров - классику, джаз, рок, электронику и другие направления.

Vinyl Market (фото предоставлено организаторами)

Vinyl Market задуман не только как место для покупки пластинок. Организаторы также делают акцент на общении: гости смогут пообщаться с продавцами и другими коллекционерами, обменяться музыкальными рекомендациями и поискать редкие издания для своих домашних коллекций.

Vinyl Market (фото предоставлено организаторами)

Ярмарка рассчитана как на опытных виниловых энтузиастов, так и на тех, кто только начинает собирать собственную коллекцию и хочет разобраться в мире пластинок.

Vinyl Market состоится 10 октября во дворике Sense Hub Kyiv по адресу ул. Ярославов Вал, 17. Начало - в центре Киева, вход свободный.

Vinyl Market (фото предоставлено организаторами)

Почему винил снова привлекает внимание

Интерес к винилу в последние годы выходит далеко за пределы коллекционирования. Для многих слушателей пластинка стала не просто музыкальным носителем, а частью домашней атмосферы и способом по-новому взаимодействовать с любимой музыкой.

Поиск конкретного издания, оформление обложки, сам процесс установки пластинки на проигрыватель - все это превращает обычное прослушивание в отдельный ритуал. Поэтому виниловые ярмарки привлекают не только опытных коллекционеров, но и новую аудиторию, которая открывает для себя формат впервые.