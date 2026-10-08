Рідкісні вінілові платівки та нові релізи: у Києві вдруге пройде Vinyl Market
У Києві 10 жовтня відбудеться другий Vinyl Market - ярмарок для поціновувачів вінілових платівок, колекціонерів та всіх, хто хоче ближче познайомитися з аналоговим звучанням.
Як повідомляє Wave RBC.UA, що цього разу свої платівки представлять близько десяти продавців, а також українські видавці вінілових релізів.
Що отримають відвідувачі
Відвідувачам запропонують широкий вибір музики: від раритетних і культових платівок із приватних колекцій до сучасних перевидань та нових релізів українських і закордонних виконавців.
У добірках можна буде знайти музику різних жанрів - класику, джаз, рок, електроніку та інші напрямки.
Vinyl Market задуманий не лише як місце для купівлі платівок. Організатори також роблять акцент на спілкуванні: гості зможуть поспілкуватися з продавцями й іншими колекціонерами, обмінятися музичними рекомендаціями та пошукати рідкісні видання для своїх домашніх колекцій.
Ярмарок розрахований як на досвідчених вінілових ентузіастів, так і на тих, хто лише починає збирати власну колекцію та хоче розібратися у світі платівок.
Vinyl Market відбудеться 10 жовтня у дворику Sense Hub Kyiv за адресою: вул. Ярославів Вал, 17. Початок - у центрі Києва, вхід вільний.
Чому вініл знову привертає увагу
Інтерес до вінілу останніми роками виходить далеко за межі колекціонування. Для багатьох слухачів платівка стала не просто музичним носієм, а частиною домашньої атмосфери та способом по-новому взаємодіяти з улюбленою музикою.
Пошук конкретного видання, оформлення обкладинки, сам процес встановлення платівки на програвач - усе це перетворює звичайне прослуховування на окремий ритуал. Саме тому вінілові ярмарки приваблюють не лише досвідчених колекціонерів, а й нову аудиторію, яка відкриває для себе формат уперше.