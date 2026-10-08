Рідкісні вінілові платівки та нові релізи: у Києві вдруге пройде Vinyl Market

Що отримають відвідувачі

Відвідувачам запропонують широкий вибір музики: від раритетних і культових платівок із приватних колекцій до сучасних перевидань та нових релізів українських і закордонних виконавців.

У добірках можна буде знайти музику різних жанрів - класику, джаз, рок, електроніку та інші напрямки.

Vinyl Market (фото надане організаторами)

Vinyl Market задуманий не лише як місце для купівлі платівок. Організатори також роблять акцент на спілкуванні: гості зможуть поспілкуватися з продавцями й іншими колекціонерами, обмінятися музичними рекомендаціями та пошукати рідкісні видання для своїх домашніх колекцій.

Vinyl Market (фото надане організаторами)

Ярмарок розрахований як на досвідчених вінілових ентузіастів, так і на тих, хто лише починає збирати власну колекцію та хоче розібратися у світі платівок.

Vinyl Market відбудеться 10 жовтня у дворику Sense Hub Kyiv за адресою: вул. Ярославів Вал, 17. Початок - у центрі Києва, вхід вільний.

Vinyl Market (фото надане організаторами)

Чому вініл знову привертає увагу

Інтерес до вінілу останніми роками виходить далеко за межі колекціонування. Для багатьох слухачів платівка стала не просто музичним носієм, а частиною домашньої атмосфери та способом по-новому взаємодіяти з улюбленою музикою.

Пошук конкретного видання, оформлення обкладинки, сам процес встановлення платівки на програвач - усе це перетворює звичайне прослуховування на окремий ритуал. Саме тому вінілові ярмарки приваблюють не лише досвідчених колекціонерів, а й нову аудиторію, яка відкриває для себе формат уперше.