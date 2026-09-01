Раккун-Сити возвращается: первые подробности новой "Обители зла"

О чем будет новая "Обитель зла"

Главный герой Брайан, которого сыграл Остин Абрамс, работает медицинским курьером. Во время обычной ночной смены он должен перевезти холодильный контейнер с человеческим органом из одной больницы в другую.

Дорога ведет мужчину через заснеженную местность в Раккун-Сити. Однако в этот момент среди населения распространяется опасный вирус, превращающий сотни людей в мутированных существ.

У Брайана нет боевой подготовки, нормального оружия или помощи. Обычная задача превращается в отчаянную борьбу за жизнь, а сам контейнер приобретает особое значение.

Кадр из фильма "Resident Evil: Обитель Зла"

По дороге герой встретит двух работников корпорации "Амбрелла" - Пола и Максин.

Именно они расскажут ему правду о вспышке вируса и о смертельно опасной миссии.

Эти роли исполнили Пол Уолтер Гаузер и бывшая профессиональная боксерка Кали Рейс.

В конце путешествия Брайан должен добраться до самого Раккун-Сити, где его прибытие ожидает команда во главе с Карлом в исполнении звезды сериала "Разрыв" Зака Черри.

Как фильм связан с играми

Новый "Обитель зла" не станет дословной экранизацией одной из частей игры. Зак Крэггер вместе со сценаристом фильма "Джон Вик 4" Шеем Гаттеном создал оригинальную историю, которая будет существовать в знакомой вселенной.

По словам режиссера, он хотел перенести на большой экран основные особенности survival horror: ограниченное количество патронов, постоянный поиск ресурсов, темные коридоры и страх перед неизвестным.

"Я решил отдать должное всему, что люблю в играх, и рассказать историю, которая могла бы существовать где-нибудь на периферии одной из них", - объяснил Креггер.

В отличие от "Варвара" и "Оружия", в новом фильме режиссер отказался от нелинейного повествования.

События будут разворачиваться почти в реальном времени, а вся лента станет непрерывным 90-минутным путешествием в глубь Раккун-Сити.

"Я сделал ставку на максимально физический и жесткий опыт", – отметил режиссер.

Кадр из фильма "Resident Evil: Обитель Зла"

Авторы также обещают немало жутких зараженных. Среди них будут существа со щупальцами, мутант из канализации и люди, прыгающие с крыш прямо перед главным героем.

Актеры и дата премьеры

Главную роль исполнил Остин Абрамс, ранее работавший с Крэггером над фильмом "Оружие".

Также в ленте снялись Зак Черри, Кали Рейс и Пол Уолтер Гаузер.

Фильм уже получил рейтинг R от Американской киноассоциации из-за многочисленных сцен жестокого кровавого насилия, жуткие подробности и нецензурную лексику.

Мировая премьера новой "Обители зла" запланирована на 18 сентября 2026 года.

Афиша фильма "Resident Evil: Обитель Зла"