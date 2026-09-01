Раккун-Сіті повертається: перші подробиці нової "Оселі зла"

Про що буде нова "Оселя зла"

Головний герой Браян, якого зіграв Остін Абрамс, працює медичним кур’єром. Під час звичайної нічної зміни він має перевезти холодильний контейнер із людським органом з однієї лікарні до іншої.

Дорога веде чоловіка через засніжену місцевість до Раккун-Сіті. Однак у цей момент серед населення поширюється небезпечний вірус, який перетворює сотні людей на мутованих істот.

У Браяна немає бойової підготовки, нормальної зброї чи підмоги. Звичайне завдання перетворюється на відчайдушну боротьбу за життя, а сам контейнер набуває особливого значення.

Кадр з фільму "Resident Evil: Оселя Зла"

Дорогою герой зустріне двох працівників корпорації "Амбрелла" - Пола і Максін.

Саме вони розкажуть йому правду про спалах вірусу та смертельно небезпечну місію.

Ці ролі виконали Пол Волтер Гаузер і колишня професійна боксерка Калі Рейс.

Наприкінці подорожі Браян має дістатися до самого Раккун-Сіті, де на його прибуття очікує команда на чолі з Карлом у виконанні зірки серіалу "Розрив" Зака Черрі.

Як фільм пов’язаний з іграми

Нова "Оселя зла" не стане дослівною екранізацією однієї з частин гри. Зак Креггер разом зі сценаристом фільму "Джон Вік 4" Шеєм Гаттеном створив оригінальну історію, яка існуватиме у знайомому всесвіті.

За словами режисера, він хотів перенести на великий екран головні особливості survival horror: обмежену кількість патронів, постійний пошук ресурсів, темні коридори та страх перед невідомим.

"Я вирішив віддати належне всьому, що люблю в іграх, і розповісти історію, яка могла б існувати десь на периферії однієї з них", - пояснив Креггер.

На відміну від "Варвара" та "Зброї", у новому фільмі режисер відмовився від нелінійної оповіді.

Події розгортатимуться майже в реальному часі, а вся стрічка стане безперервною 90-хвилинною подорожжю вглиб Раккун-Сіті.

"Я зробив ставку на максимально фізичний і жорсткий досвід", - зазначив режисер.

Кадр з фільму "Resident Evil: Оселя Зла"

Автори також обіцяють чимало моторошних заражених. Серед них будуть істоти зі щупальцями, мутант із каналізації та люди, які стрибатимуть із дахів просто перед головним героєм.

Актори та дата прем’єри

Головну роль виконав Остін Абрамс, який раніше працював із Креггером над фільмом "Зброя".

Також у стрічці знялися Зак Черрі, Калі Рейс і Пол Волтер Гаузер.

Фільм уже отримав рейтинг R від Американської кіноасоціації через численні сцени жорстокого кривавого насильства, моторошні подробиці та нецензурну лексику.

Світова прем’єра нової "Оселі зла" запланована на 18 вересня 2026 року.

Афіша фільму "Resident Evil: Оселя Зла"