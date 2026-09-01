Раккун-Сити возвращается: первые подробности новой "Обители зла"

Медицинский курьер без оружия должен доставить человеческий орган через город, охваченный смертельным вирусом
Режиссер фильмов "Варвар" и "Оружие" Зак Креггер перезапускает культовую хоррор-франшизу "Обитель зла".
Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Sony Pictures.
Главный герой Брайан, которого сыграл Остин Абрамс, работает медицинским курьером. Во время обычной ночной смены он должен перевезти холодильный контейнер с человеческим органом из одной больницы в другую.
Дорога ведет мужчину через заснеженную местность в Раккун-Сити. Однако в этот момент среди населения распространяется опасный вирус, превращающий сотни людей в мутированных существ.
У Брайана нет боевой подготовки, нормального оружия или помощи. Обычная задача превращается в отчаянную борьбу за жизнь, а сам контейнер приобретает особое значение.
Кадр из фильма "Resident Evil: Обитель Зла"
По дороге герой встретит двух работников корпорации "Амбрелла" - Пола и Максин.
Именно они расскажут ему правду о вспышке вируса и о смертельно опасной миссии.
Эти роли исполнили Пол Уолтер Гаузер и бывшая профессиональная боксерка Кали Рейс.
В конце путешествия Брайан должен добраться до самого Раккун-Сити, где его прибытие ожидает команда во главе с Карлом в исполнении звезды сериала "Разрыв" Зака Черри.
Новый "Обитель зла" не станет дословной экранизацией одной из частей игры. Зак Крэггер вместе со сценаристом фильма "Джон Вик 4" Шеем Гаттеном создал оригинальную историю, которая будет существовать в знакомой вселенной.
По словам режиссера, он хотел перенести на большой экран основные особенности survival horror: ограниченное количество патронов, постоянный поиск ресурсов, темные коридоры и страх перед неизвестным.
"Я решил отдать должное всему, что люблю в играх, и рассказать историю, которая могла бы существовать где-нибудь на периферии одной из них", - объяснил Креггер.
В отличие от "Варвара" и "Оружия", в новом фильме режиссер отказался от нелинейного повествования.
События будут разворачиваться почти в реальном времени, а вся лента станет непрерывным 90-минутным путешествием в глубь Раккун-Сити.
"Я сделал ставку на максимально физический и жесткий опыт", – отметил режиссер.
Кадр из фильма "Resident Evil: Обитель Зла"
Авторы также обещают немало жутких зараженных. Среди них будут существа со щупальцами, мутант из канализации и люди, прыгающие с крыш прямо перед главным героем.
Главную роль исполнил Остин Абрамс, ранее работавший с Крэггером над фильмом "Оружие".
Также в ленте снялись Зак Черри, Кали Рейс и Пол Уолтер Гаузер.
Фильм уже получил рейтинг R от Американской киноассоциации из-за многочисленных сцен жестокого кровавого насилия, жуткие подробности и нецензурную лексику.
Мировая премьера новой "Обители зла" запланирована на 18 сентября 2026 года.
Афиша фильма "Resident Evil: Обитель Зла"