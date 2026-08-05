Не просто аксессуар: о чем говорят украинские украшения

О чем говорят украинские украшения

Многие хранили память о семье, месте, где жил человек, и даже событиях, свидетелями которых стали. Поэтому сегодня, одевая традиционное украшение, мы часто продолжаем историю, которая началась задолго до нас.

В отличие от современных аксессуаров, которые часто покупают под определенный образ или событие, традиционные украшения создавались годами. Их постепенно собирали, хранили и передавали по наследству.

Например, коралловые бусы могли пополняться десятилетиями, а дукачи нередко становились семейными реликвиями, переходившими от матери к дочери. Вместе с ними передавалась и память о предыдущих поколениях.

Салба как летопись семьи

Особое место среди украинских украшений занимает салба - нагрудное украшение, густо украшенное монетами. На первый взгляд, она выглядит как декоративный элемент, однако на самом деле может быть настоящей летописью семьи.

В одной из салб, хранящейся в коллекции Музея Ивана Гончара, соединены монеты из Австро-Венгерской империи, Канады, США и других стран. Некоторые из них датируются XVIII веком.

"Это значит, что украшение создавалось не за один день и даже не при жизни одного человека", - отметили эксперты.

Новые монеты могли попадать в семью через торговлю, путешествия, заработки или родственные связи, сохраняя память о нескольких поколениях.

Салба (фото предоставлено представителями музея)

Украшения как карта Украины

Украинская традиция никогда не была одинаковой во всех регионах. И это хорошо видно по украшениям. На Гуцульщине носили металлические згарды, на Полесье - украшения из янтаря, на Подолье и Приднепровье особое место занимали кораллы и дукачи.

В то же время в разных уголках Украины развивались собственные традиции бисерного плетения, благодаря которым появились силянки, герданы и другие украшения.

По словам экспертов, эти отличия возникли под влиянием местных природных материалов, ремесленных традиций, торговых путей и культурных контактов.

Сегодня украшения помогают исследователям лучше понять историю отдельных регионов и увидеть, насколько разнообразна была украинская культура.

Почему важно знать историю украшения

Традиционные украшения все чаще возвращаются в повседневную жизнь. Их одевают на фестивали, концерты, семейные праздники или просто совмещают с современной одеждой.

Впрочем, подлинная ценность такого выбора состоит не только в создании красивого образа. Знание истории украшения помогает увидеть в нем память о людях, мастерах и культуре, которая продолжает жить.

"Традиционные украшения - это не только художественные изделия, но и носители памяти. Каждое из них может рассказать историю семьи, региона или даже нескольких поколений. Когда мы знаем эти истории, традиция перестает быть только красивой формой и приобретает более глубокое содержание", - отметили в Музее Ивана Гончара.

Выбирая традиционное украшение для фестиваля или ежедневного образа, украинцы не только поддерживают современный тренд, но и помогают сохранять и продолжать собственное культурное наследие.