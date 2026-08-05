Не просто аксесуар: про що говорять українські прикраси

Про що говорять українські прикраси

Багато з них зберігали пам'ять про родину, місце, де жила людина, і навіть події, свідками яких стали. Саме тому сьогодні, одягаючи традиційну прикрасу, ми часто продовжуємо історію, яка почалася задовго до нас.

На відміну від сучасних аксесуарів, які часто купують під певний образ або подію, традиційні прикраси створювалися роками. Їх поступово збирали, берегли та передавали у спадок.

Наприклад, коралове намисто могло поповнюватися десятиліттями, а дукачі нерідко ставали родинними реліквіями, які переходили від матері до доньки. Разом з ними передавалася й пам'ять про попередні покоління.

Салба як літопис родини

Особливе місце серед українських прикрас займає салба - нагрудна оздоба, густо прикрашена монетами. На перший погляд вона виглядає як декоративний елемент, однак насправді може бути справжнім літописом родини.

В одній із салб, що зберігається у колекції Музею Івана Гончара, поєднані монети з Австро-Угорської імперії, Канади, США та інших країн. Деякі з них датуються XVIII століттям.

"Це означає, що прикраса створювалася не за один день і навіть не за життя однієї людини", - зауважили експерти.

Нові монети могли потрапляти до родини через торгівлю, подорожі, заробітки або родинні зв’язки, зберігаючи пам'ять про кілька поколінь.

Салба (фото надане представниками музею)​​​​​​​

Прикраси як карта України

Українська традиція ніколи не була однаковою в усіх регіонах. І це добре видно через прикраси. На Гуцульщині носили металеві згарди, на Поліссі - прикраси з бурштину, на Поділлі та Наддніпрянщині особливе місце займали коралі й дукачі.

Водночас у різних куточках України розвивалися власні традиції бісерного плетіння, завдяки яким з'явилися силянки, ґердани та інші оздоби.

За словами експертів, ці відмінності виникли під впливом місцевих природних матеріалів, ремісничих традицій, торговельних шляхів і культурних контактів.

Сьогодні прикраси допомагають дослідникам краще зрозуміти історію окремих регіонів і побачити, наскільки різноманітною була українська культура.

Чому важливо знати історію прикраси

Традиційні прикраси дедалі частіше повертаються в повсякденне життя. Їх одягають на фестивалі, концерти, сімейні свята чи просто поєднують із сучасним одягом.

Втім, справжня цінність такого вибору полягає не лише у створенні красивого образу. Знання історії прикраси допомагає побачити в ній пам'ять про людей, майстрів і культуру, яка продовжує жити.

"Традиційні прикраси - це не лише мистецькі вироби, а й носії пам'яті. Кожна з них може розповісти історію родини, регіону чи навіть кількох поколінь. Коли ми знаємо ці історії, традиція перестає бути лише красивою формою й набуває глибшого змісту", - зазначили у Музеї Івана Гончара.

Обираючи традиційну прикрасу для фестивалю чи щоденного образу, українці не лише підтримують сучасний тренд, а й допомагають зберігати та продовжувати власну культурну спадщину.