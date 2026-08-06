PROSTIR FEST соберет украинцев Европы в Барселоне: кто выступит на масштабном фестивале

Что известно о PROSTIR FEST

Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа в канун Дня Независимости Украины. По данным организаторов, главная идея - объединить украинцев, ныне живущих в разных странах Европы вокруг общих ценностей, культуры и языка.

Для проведения фестиваля выбрали одно из самых известных культурных пространств Барселоны - музей под открытым небом Poble Espanyol, расположенный на горе Монжуик. Локация сочетает архитектуру разных регионов Испании.

Кто выступит на PROSTIR FEST

Программа фестиваля охватит три концертных дня.

21 августа

В первый день перед зрителями выступят:

PARFENIUK;

KOLA;

SHUMEI;

LELY45.

22 августа

Второй фестивальный день объединит:

MAX BARSKIH;

DOROFEEVA;

KAZKA;

OTOY.

23 августа

Финальный день фестиваля завершат выступлениями:

JERRY HEIL;

KLAVDIA PETRIVNA;

ZIFERBLAT;

ODYSSAY.



У фестиваля будет благотворительная составляющая

Помимо концертной программы PROSTIR FEST реализует социальную инициативу совместно с благотворительным фондом "Твоя опора".

В рамках партнерства организаторы поддержат Семейный центр ментального благополучия "Твоя опора", оказывающий безвозмездную психологическую и педагогическую помощь детям и семьям, которые пострадали из-за войны. Речь идет, в частности, о ВПО, семьях военнослужащих и людях, переживших оккупацию.

По данным организаторов, специалисты центра уже предоставили более 13 тысяч бесплатных консультаций и других услуг. Благодаря фестивалю планируют привлечь дополнительное внимание к поддержке украинских семей, которые нуждаются в помощи.