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Культура 06 августа 2026, 13:43

PROSTIR FEST соберет украинцев Европы в Барселоне: кто выступит на масштабном фестивале

Посетителей ждут яркие три дня с известными артистами, среди которых Макс Барских, Дорофеева, KOLA и другие
Сюзанна Аль Мариди Сюзанна Аль Мариди Редактор новостей Wave RBC.UA
PROSTIR FEST (фото предоставлено командой фестиваля)
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В августе в Барселоне состоится PROSTIR FEST - первый крупный украинский фестиваль под открытым небом в Европе. В течение трех дней на сцену будут выходить популярные украинские артисты, а само мероприятие объединит музыкальную программу с благотворительной инициативой.

Каким будет фестиваль, узнайте в материале Wave RBC.UA.

Что известно о PROSTIR FEST

Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа в канун Дня Независимости Украины. По данным организаторов, главная идея - объединить украинцев, ныне живущих в разных странах Европы вокруг общих ценностей, культуры и языка.

Для проведения фестиваля выбрали одно из самых известных культурных пространств Барселоны - музей под открытым небом Poble Espanyol, расположенный на горе Монжуик. Локация сочетает архитектуру разных регионов Испании.

Кто выступит на PROSTIR FEST

Программа фестиваля охватит три концертных дня.

21 августа

В первый день перед зрителями выступят:

  • PARFENIUK;
  • KOLA;
  • SHUMEI;
  • LELY45.

22 августа

Второй фестивальный день объединит:

  • MAX BARSKIH;
  • DOROFEEVA;
  • KAZKA;
  • OTOY.

23 августа

Финальный день фестиваля завершат выступлениями:

  • JERRY HEIL;
  • KLAVDIA PETRIVNA;
  • ZIFERBLAT;
  • ODYSSAY.


У фестиваля будет благотворительная составляющая

Помимо концертной программы PROSTIR FEST реализует социальную инициативу совместно с благотворительным фондом "Твоя опора".

В рамках партнерства организаторы поддержат Семейный центр ментального благополучия "Твоя опора", оказывающий безвозмездную психологическую и педагогическую помощь детям и семьям, которые пострадали из-за войны. Речь идет, в частности, о ВПО, семьях военнослужащих и людях, переживших оккупацию.

По данным организаторов, специалисты центра уже предоставили более 13 тысяч бесплатных консультаций и других услуг. Благодаря фестивалю планируют привлечь дополнительное внимание к поддержке украинских семей, которые нуждаются в помощи.