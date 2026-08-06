PROSTIR FEST соберет украинцев Европы в Барселоне: кто выступит на масштабном фестивале
В августе в Барселоне состоится PROSTIR FEST - первый крупный украинский фестиваль под открытым небом в Европе. В течение трех дней на сцену будут выходить популярные украинские артисты, а само мероприятие объединит музыкальную программу с благотворительной инициативой.
Каким будет фестиваль, узнайте в материале Wave RBC.UA.
Что известно о PROSTIR FEST
Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа в канун Дня Независимости Украины. По данным организаторов, главная идея - объединить украинцев, ныне живущих в разных странах Европы вокруг общих ценностей, культуры и языка.
Для проведения фестиваля выбрали одно из самых известных культурных пространств Барселоны - музей под открытым небом Poble Espanyol, расположенный на горе Монжуик. Локация сочетает архитектуру разных регионов Испании.
Кто выступит на PROSTIR FEST
Программа фестиваля охватит три концертных дня.
21 августа
В первый день перед зрителями выступят:
- PARFENIUK;
- KOLA;
- SHUMEI;
- LELY45.
22 августа
Второй фестивальный день объединит:
- MAX BARSKIH;
- DOROFEEVA;
- KAZKA;
- OTOY.
23 августа
Финальный день фестиваля завершат выступлениями:
- JERRY HEIL;
- KLAVDIA PETRIVNA;
- ZIFERBLAT;
- ODYSSAY.
У фестиваля будет благотворительная составляющая
Помимо концертной программы PROSTIR FEST реализует социальную инициативу совместно с благотворительным фондом "Твоя опора".
В рамках партнерства организаторы поддержат Семейный центр ментального благополучия "Твоя опора", оказывающий безвозмездную психологическую и педагогическую помощь детям и семьям, которые пострадали из-за войны. Речь идет, в частности, о ВПО, семьях военнослужащих и людях, переживших оккупацию.
По данным организаторов, специалисты центра уже предоставили более 13 тысяч бесплатных консультаций и других услуг. Благодаря фестивалю планируют привлечь дополнительное внимание к поддержке украинских семей, которые нуждаются в помощи.