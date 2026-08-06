PROSTIR FEST збере українців Європи в Барселоні: хто виступить на масштабному фестивалі

Що відомо про PROSTIR FEST

Фестиваль пройде з 21 по 23 серпня напередодні Дня Незалежності України. За даними організаторів, головна ідея - об'єднати українців, які нині живуть у різних країнах Європи навколо спільних цінностей, культури та мови.

Для проведення фестивалю обрали один із найвідоміших культурних просторів Барселони - музей просто неба Poble Espanyol, розташований на горі Монжуїк. Локація поєднує архітектуру різних регіонів Іспанії.

Хто виступить на PROSTIR FEST

Програма фестивалю охопить три концертні дні.

21 серпня

У перший день перед глядачами виступлять:

PARFENIUK;

KOLA;

SHUMEI;

LELY45.

22 серпня

Другий фестивальний день об’єднає:

MAX BARSKIH;

DOROFEEVA;

KAZKA;

OTOY.

23 серпня

Фінальний день фестивалю завершать виступами:

JERRY HEIL;

KLAVDIA PETRIVNA;

ZIFERBLAT;

ODYSSAY.



Фестиваль матиме благодійну складову

Окрім концертної програми, PROSTIR FEST реалізує соціальну ініціативу спільно з благодійним фондом "Твоя опора".

У межах партнерства організатори підтримають Сімейний центр ментального благополуччя "Твоя опора", який надає безоплатну психологічну та педагогічну допомогу дітям і родинам, що постраждали через війну. Йдеться зокрема про ВПО, сім'ї військовослужбовців та людей, які пережили окупацію.

За даними організаторів, фахівці центру вже надали понад 13 тисяч безкоштовних консультацій та інших послуг. Завдяки фестивалю планують привернути додаткову увагу до підтримки українських родин, які потребують допомоги.