"Попіл і олівці": вышел украинский трейлер фильма о детях, переживших российскую агрессию

О чем "Попіл і олівці"

В центре документальной ленты - истории детей, переживших российские атаки, тяжелые ранения и принудительный депортацию из родной страны. Несмотря на травматический опыт, они продолжают мечтать, ставить себе цели и представлять будущее, в котором смогут жить без страха.

Режиссер объединил документальные кадры с анимацией, созданной украинскими художниками. Так он дает голос детям, чьи истории свидетельствуют о последствиях российской агрессии для самых молодых украинцев.

Отдельное внимание в фильме уделено судьбам украинских детей, которых Россия принудительно вывозит из своих домов. Часть из них передают в российские приемные семьи или содержат в неволе, пытаясь изменить их идентичность.

"Попіл і олівці" напоминает, что война лишает детей ощущения безопасности, заставляет переживать потери и меняет их жизнь, но не отменяет их права на собственные мечты, развитие и мирное будущее.

Постер фильма "Попіл і олівці"

Какие награды получил "Попіл і олівці"

Ленту признали на нескольких престижных кинособытиях. Она получила награду как самый лучший документальный фильм на Raindance Film Festival в Лондоне.

Кроме того, получила специальную награду жюри в категории News & Documentaries и награду AMADE на 64-м телевизионном фестивале в Монте-Карло.

Также "Попіл і олівці" одержал премию Most Valuable Documentary of the Year от Cinema for Peace Awards.

В украинский прокат документальный фильм выйдет 3 декабря 2026, а к тому времени можно посмотреть трейлер.