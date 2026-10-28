"Попіл і олівці": вийшов український трейлер фільму про дітей, які пережили російську агресію

Що відомо про фільм "Попіл і олівці"

У центрі документальної стрічки - історії дітей, які пережили російські атаки, тяжкі поранення та примусову депортацію з рідної країни. Попри травматичний досвід, вони продовжують мріяти, ставити перед собою цілі та уявляти майбутнє, у якому зможуть жити без страху.

Режисер поєднав документальні кадри з анімацією, створеною українськими митцями. Так він дає голос дітям, чиї історії свідчать про наслідки російської агресії для наймолодших українців.

Окрему увагу у фільмі приділено долі українських дітей, яких Росія примусово вивозить зі своїх домівок. Частину з них передають до російських прийомних родин або утримують у неволі, намагаючись зміни їхню ідентичність.

"Попіл і олівці" нагадує, що війна позбавляє дітей відчуття безпеки, змушує переживати втрати та змінює їхнє життя, але не скасовує їхнього права на власні мрії, розвиток і мирне майбутнє.

Постер фільму "Попіл і олівці"

Які нагороди отримав "Попіл і олівці"

Стрічка здобула визнання на кількох престижних кіноподіях. Вона отримала нагороду як найкращий документальний фільм на Raindance Film Festival у Лондоні.

Крім того, отримала спеціальну нагороду журі в категорії News & Documentaries та відзнаку AMADE на 64-му телевізійному фестивалі в Монте-Карло.

Також "Попіл і олівці" здобув премію Most Valuable Documentary of the Year від Cinema for Peace Awards.

В український прокат документальний фільм вийде 3 грудня 2026 року, а до того часу можна подивитися трейлер.