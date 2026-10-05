Более полувека служил сцене: умер народный артист Украины Олег Шаварский

"Его творческий путь был неотделим от театра, от зрителя и искусства, которому он посвятил большую часть своей жизни. Его талант и любовь к сцене навсегда останутся в истории театра и в памяти тех, кому посчастливилось знать его и видеть на сцене. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всей театральной семье", - отметили коллеги Шаварского

Причину смерти актера не разглашают.

Олег Шаварский умер в возрасте 80 лет (фото: ft.org.ua/person/shavarskiy-oleg)

Что известно об Олеге Шаварском

Будущий артист родился 8 июля 1946 года в селе Кременная в Хмельницкой области. После окончания актерского факультета Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого в 1968 году он начал творческий путь на сцене Театра Франко.

В 1970-1972 годах Шаварский работал в Житомирском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги, а затем вернулся в Театр Франко, которому посвятил более полувека жизни.

Актер выходил на сцену в спектаклях "Тевье-Тевель", "Мартын Боруля", "Ревизор", "Назар Стодоля", "За двумя зайцами" и "Ричард III".

Олег Шаварский умер в возрасте 80 лет (фото: ft.org.ua/person/shavarskiy-oleg)

Параллельно Шаварский занимался педагогической деятельностью. С 1989 года он преподавал актерское мастерство в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и руководил актерским курсом.

Среди его учеников – Ирина Лановенко, Екатерина Свириденко, Александр Форманчук и Александр Печерица.

В 1995 году Олег Шаварский получил звание народного артиста Украины, а в 2020 году стал лауреатом премии имени Марьяна Крушельницкого Национального союза театральных деятелей Украины.