Понад пів століття служив сцені: помер народний артист України Олег Шаварський

"Його творчий шлях був невіддільний від театру, від глядача та мистецтва, якому він віддав більшу частину свого життя. Його талант і любов до сцени назавжди залишаться в історії театру та в пам’яті тих, кому пощастило знати й бачити його на сцені. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всій театральній родині", - зазначили колеги Шаварського.

Причину смерті актора не розголошують.

Олег Шаварський помер у віці 80 років (фото: ft.org.ua/person/shavarskiy-oleg)

Що відомо про Олега Шаварського

Майбутній артист народився 8 липня 1946 року в селі Кремінна на Хмельниччині. Після закінчення акторського факультету Київського державного театрального інституту імені Карпенка-Карого у 1968 році він розпочав творчий шлях на сцені Театру Франка.

У 1970–1972 роках Шаварський працював у Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги, а потім повернувся до Театру Франка, якому присвятив понад пів століття життя.

Актор виходив на сцену у виставах "Тев’є-Тевель", "Мартин Боруля", "Ревізор", "Назар Стодоля", "За двома зайцями" та "Річард III".

Олег Шаварський помер у віці 80 років (фото: ft.org.ua/person/shavarskiy-oleg)

Паралельно Шаварський займався педагогічною діяльністю. Із 1989 року він викладав акторську майстерність у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого та керував акторським курсом.

Серед його учнів - Ірина Лановенко, Катерина Свириденко, Олександр Форманчук та Олександр Печериця.

У 1995 році Олег Шаварський отримав звання народного артиста України, а у 2020-му став лауреатом премії імені Мар’яна Крушельницького Національної спілки театральних діячів України.