О чем рассказывает "Скрудж: Рождественская история"

В основу спектакля легла известная повесть английского писателя Чарльза Диккенса "Рождественская песня в прозе". Ее главный персонаж - Эбенизер Скрудж, состоятельный лондонский предприниматель, настолько увлекшийся накоплением денег, что удалился от людей и потерял интерес ко всему, кроме собственной выгоды.

В канун Рождества его привычный мир переворачивает появление привидения бывшего делового партнера Джейкоба Марли. Он предупреждает Скруджа о последствиях жизни, построенного на алчности, и сообщает о приходе трех Духов Рождества.

Вместе с ними герой переживает необычное путешествие в собственное прошлое, наблюдает за нынешней жизнью и видит будущее. Эти встречи заставляют его посмотреть на себя со стороны и задуматься над тем, что действительно имеет значение.

В центре постановки - тема человеческого перевоплощения и возможности начать все иначе. Через историю Скруджа создатели поднимают вопросы милосердия, сострадания, родственных связей и ответственности за собственные поступки. Рождественская атмосфера здесь становится фоном для разговора о ценностях, не измеряемых деньгами.

НАОНИ станет полноценным участником спектакля

Важной частью постановки является музыкальное сопровождение Национального академического оркестра народных инструментов Украины. Музыканты не просто будут аккомпанировать актерам, а создавать отдельную эмоциональную линию спектакля, которая будет развиваться параллельно с сюжетом.

С помощью живого звучания создатели будут передавать разные настроения истории - от напряженных и мрачных эпизодов до светлых и полных надежд моментов. Музыка будет взаимодействовать с хореографией и сценической игрой, а одним из предусмотренных режиссером элементов станет непосредственный контакт дирижера с главным героем.

Музыкальную программу возглавит дирижер Олег Кунтый. Среди композиций, которые прозвучат во время действа - "Щедрик", "Бабочка", "Небо и земля" и "Коляда". В программе также запланированы инструментальные музыкальные эпизоды и танцевальные номера.

Декорации будут меняться прямо во время действия

Еще одна особенность спектакля - необычное оформление сцены. Вместо традиционных декораций, которые остаются неизменными в течение отдельных эпизодов, команда SHERLIZ использует принцип постоянной трансформации пространства.

Сценическая среда будет изменяться непосредственно во время выступления. В этот процесс будут приобщены артисты массовых сцен, которые во время музыкальных и хореографических номеров будут помогать перестраивать декорации.

Благодаря такому решению сюжет будет разворачиваться без длительных пауз, а зрители смогут проследить по всем этапам путешествия Скруджа.

Где и когда посмотреть спектакль

Увидеть представление "Скрудж: Рождественская история" можно будет 25 и 26 декабря 2026 года в Центре культуры и искусств КПИ в Киеве. В постановке театра SHERLIZ и оркестра НАОНИ примут участие Алексей Вертинский, Дарья Петрожицкая, Ксения Вертинская, Ярослав Шахторин и Сергей Митрюшин.

В целом над созданием рождественского действа будут работать более 130 артистов.

Режиссером проекта стала Анна Шерлиз. Постановка построена как целостное действо, при котором актерская игра, музыка, танец и смена декораций происходят в тесной взаимосвязи.

Какие еще рождественские представления подготовил SHERLIZ

Еще одним событием праздничной программы театра SHERLIZ станет семейный спектакль "Святой Николай в Королевстве Шоколада".

Это интерактивная постановка для детей и взрослых, которая перенесет зрителей в сказочный мир рождественских приключений. По сюжету персонажей ждут необычные встречи, волшебные события и поиски пропавших сладостей.

Спектакль можно будет посетить с 5 декабря 2026 года по 3 января 2027 года в UNIVERSUM HALL на территории "Зимней страны" на ВДНХ. Шоу продлится 45 минут, а по завершении гости смогут сделать праздничные фотографии со сказочными героями.