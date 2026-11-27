Про що розповідає "Скрудж: Різдвяна історія"

В основу вистави лягла відома повість англійського письменника Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі". Її головний персонаж - Ебенізер Скрудж, заможний лондонський підприємець, який настільки захопився накопиченням грошей, що віддалився від людей і втратив інтерес до всього, крім власної вигоди.

Напередодні Різдва його звичний світ перевертає поява привида колишнього ділового партнера Джейкоба Марлі. Він попереджає Скруджа про наслідки життя, побудованого на жадібності, та повідомляє про прихід трьох Духів Різдва.

Разом із ними герой переживає незвичайну подорож у власне минуле, спостерігає за теперішнім життям і бачить можливе майбутнє. Ці зустрічі змушують його подивитися на себе збоку та замислитися над тим, що насправді має значення.

У центрі постановки - тема людського перевтілення та можливості почати все інакше. Через історію Скруджа творці порушують питання милосердя, співчуття, родинних зв’язків і відповідальності за власні вчинки. Різдвяна атмосфера тут стає тлом для розмови про цінності, які не вимірюються грошима.

НАОНІ стане повноцінним учасником вистави

ажливою частиною постановки є музичний супровід Національного академічного оркестру народних інструментів України. Музиканти не просто акомпануватимуть акторам, а створюватимуть окрему емоційну лінію вистави, яка розвиватиметься паралельно із сюжетом.

За допомогою живого звучання творці передаватимуть різні настрої історії - від напружених і похмурих епізодів до світлих та сповнених надії моментів. Музика взаємодіятиме з хореографією та сценічною грою, а одним із передбачених режисеркою елементів стане безпосередній контакт диригента з головним героєм.

Музичну програму очолить диригент Олег Кунтий. Серед композицій, які прозвучать під час дійства - "Щедрик", "Метелиця", "Небо і земля" та "Коляда". Також у програмі заплановані інструментальні музичні епізоди й танцювальні номери.

Декорації змінюватимуться просто під час дії

Ще одна особливість вистави - незвичне оформлення сцени. Замість традиційних декорацій, які залишаються незмінними протягом окремих епізодів, команда SHERLIZ використовує принцип постійної трансформації простору.

Сценічне середовище змінюватиметься безпосередньо під час виступу. До цього процесу долучатимуться артисти масових сцен, які під час музичних і хореографічних номерів допомагатимуть перебудовувати декорації.

Завдяки такому рішенню сюжет розгортатиметься без тривалих пауз, а глядачі зможуть простежити за всіма етапами подорожі Скруджа.

Де та коли подивитися виставу

Побачити виставу "Скрудж: Різдвяна історія" можна буде 25 та 26 грудня 2026 року в Центрі культури і мистецтв КПІ в Києві. У постановці театру SHERLIZ та оркестру НАОНІ візьмуть участь Олексій Вертинський, Дар’я Петрожицька, Ксенія Вертинська, Ярослав Шахторін і Сергій Мітрюшин.

Загалом над створенням різдвяного дійства працюватимуть понад 130 артистів.

Режисеркою проєкту стала Анна Шерліз. Постановка побудована як цілісне дійство, у якому акторська гра, музика, танець і зміна декорацій відбуваються в тісному взаємозв’язку.

Які ще різдвяні вистави підготував SHERLIZ

Ще однією подією святкової програми театру SHERLIZ стане сімейна вистава "Святий Миколай у Королівстві Шоколаду".

Це інтерактивна постановка для дітей і дорослих, що перенесе глядачів у казковий світ різдвяних пригод. За сюжетом, на персонажів чекають незвичайні зустрічі, чарівні події та пошуки зниклих солодощів.

Виставу можна буде відвідати з 5 грудня 2026 року до 3 січня 2027-го в UNIVERSUM HALL на території "Зимової країни" на ВДНГ. Шоу триватиме 45 хвилин, а після завершення гості зможуть зробити святкові фотографії з казковими героями.