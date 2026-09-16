Умер известный актер и звезда фильма "Подводная лодка": ему было 69 лет

Дети актера также поблагодарили фанатов за любов и поддержку, которую они много лет дарили их отцу. Причину смерти Ральфа Рихтера семья пока не разглашает.

Ральф Рихтер (фото: facebook.com/maxw.ellrichter)

Карьера Ральфа Рихтера

Ральф Рихтер родился 17 августа 1957 года в Эссене, а вырос в Бохуме. В своей многолетней карьере он особенно часто появлялся на экране героев из колоритных, непростых персонажей с характерной для региона манерой поведения.

Сам актер в свое время объяснял интерес к таким образам словами о том, что именно "сломанные люди" могут быть особенно интересны для кино.

Одной из первых крупных работ Рихтера стала роль старшего матроса Фрэнссена в фильме "Подводная лодка" Вольфганга Петерсена. Именно эта лента в 1981 году принесла актеру широкую узнаваемость.

После этого Рихтер продолжил активно работать в кино и телевидении. Он появлялся, в частности, в популярных немецких криминальных и драматических сериалах "Место преступления" (Tatort), "Кобра 11" (Alarm für Cobra 11) и "Один случай для двоих" (Ein Fall für zwei).

Ральф Рихтер (фото: facebook.com/maxw.ellrichter)

"Подводная лодка" стала прорывом

Военная драма "Подводная лодка" (Das Boot) вышла в 1981 году. Фильм Вольфганга Петерсена основан на одноименном полуавтобиографическом романе немецкого писателя, журналиста и фотографа Лотара-Гюнтера Бухгайма.

В центре сюжета - экипаж немецкой подводной лодки U-96 во время Второй мировой войны. Лента показывает быт моряков и их пребывание в замкнутом пространстве во время боевого похода.

Картина стала международным успехом и получила шесть номинаций на премию "Оскар" - за режиссуру, адаптированный сценарий, операторскую работу, монтаж, звук и монтаж звуковых эффектов. Номинацию фильм получил на церемонии 1983 года.

Для Ральфа Рихтера эта роль стала началом многолетней карьеры, в течение которой он оставался узнаваемым лицом немецкого кино и телевидения.