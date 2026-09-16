Помер відомий актор та зірка фільму "Підводний човен": йому було 69 років

Діти актора також подякували шанувальникам за любов і підтримку, яку вони багато років дарували їхньому батькові. Причину смерті Ральфа Ріхтера родина наразі не розголошує.

Ральф Ріхтер (фото: facebook.com/maxw.ellrichter)

Кар'єра Ральфа Ріхтера

Ральф Ріхтер народився 17 серпня 1957 року в Ессені, а виріс у Бохумі. У своїй багаторічній кар'єрі він особливо часто з'являвся на екрані героїв із колоритних, непростих персонажів із характерною для регіону манерою поведінки.

Сам актор свого часу пояснював інтерес до таких образів словами про те, що саме "зламані люди" можуть бути особливо цікавими для кіно.

Однією з перших великих робіт Ріхтера стала роль старшого матроса Френссена у фільмі "Підводний човен" Вольфганга Петерсена. Саме ця стрічка 1981 року принесла акторові широку впізнаваність.

Після цього Ріхтер продовжив активно працювати в кіно й на телебаченні. Він з'являвся, зокрема, у популярних німецьких кримінальних і драматичних серіалах "Місце злочину" (Tatort), "Кобра 11" (Alarm für Cobra 11) та "Один випадок для двох" (Ein Fall für zwei).

Ральф Ріхтер (фото: facebook.com/maxw.ellrichter)

"Підводний човен" став проривом

Військова драма "Підводний човен" (Das Boot) вийшла у 1981 році. Фільм Вольфганга Петерсена заснований на однойменному напівавтобіографічному романі німецького письменника, журналіста та фотографа Лотара-Гюнтера Бухгайма.

У центрі сюжету - екіпаж німецького підводного човна U-96 під час Другої світової війни. Стрічка показує побут моряків і їхнє перебування в замкненому просторі під час бойового походу.

Картина стала міжнародним успіхом і отримала шість номінацій на премію "Оскар" - за режисуру, адаптований сценарій, операторську роботу, монтаж, звук і монтаж звукових ефектів. Номінації фільм отримав на церемонії 1983 року.

Для Ральфа Ріхтера ця роль стала початком багаторічної кар'єри, упродовж якої він залишався впізнаваним обличчям німецького кіно й телебачення.